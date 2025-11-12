Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о целевом обучении бюджетников-медиков
12.11.2025
Совфед одобрил закон о целевом обучении бюджетников-медиков
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, обязывающий бюджетников-медиков заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой...
2025
Совфед одобрил закон о целевом обучении бюджетников-медиков

Здание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, обязывающий бюджетников-медиков заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации.
Закон направлен на решение вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения.
Граждане, принятые на обучение по специальностям ординатуры на бюджет или в пределах установленной квоты приема на целевое обучение, c которыми заказчики целевого обучения отказались от заключения договора о целевом обучении, обязаны заключить такой договор до прохождения итоговой аттестации.
Закон также затрагивает полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. Теперь они должны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры социальной поддержки.
Также расширяется перечень организаций, которые могут быть заказчиками на целевого обучения. Предлагается добавить в этот список медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по направлениям подготовки и специальностям в сфере здравоохранения.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Мурашко прокомментировал закон о целевом обучении бюджетников-медиков
11 ноября, 15:23
Минздрав будет утверждать квалификационные требования к медицинским работникам. Также по окончании периода наставничества в сфере здравоохранения лица, в отношении которых осуществлялось данное наставничество, подлежат периодической аккредитации специалиста.
Наставничество не может превышать три года общего суммарного срока. Также устанавливается дифференцированные сроки в соответствии со специальностями и местом работы у будущего наставляемого молодого специалиста, которые определяются Минздравом РФ.
Выпускники вузов и колледжей, не прошедшие наставничество по окончании срока действия первичной аккредитации специалиста, подлежат повторной первичной аккредитации специалиста, а в случае если наставничество не должно было осуществляться – будут проходить периодическую аккредитацию специалиста.
Правительство РФ будет определять количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям с указанием заказчиков целевого обучения за исключением федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, и подведомственных им организаций, и с указанием субъектов РФ, на территориях которых гражданами будет осуществляться трудовая деятельность в соответствии с договором о целевом обучении после завершения освоения ими образовательной программы.
Если одна из сторон договора о целевом обучении не выполнит свои обязательства, то она выплачивает компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере компенсации за обучение. Компенсация за обучение зачисляется в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Порядок выплаты указанных штрафа и компенсации за обучение, порядок определения их размера и зачисления в федеральный бюджет устанавливаются правительством Российской Федерации в положении о целевом обучении, в бюджет субъекта Российской Федерации или местный бюджет – органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Хуже, чем в ковид. В России пытаются решить масштабную проблему в медицине
18 июля, 08:00
 
Общество Россия Совет Федерации РФ Здоровье - Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
