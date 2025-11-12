https://ria.ru/20251112/match-2054476391.html
"СКА-Нефтяник" обыграл "Саяны" в матче открытия ЧР по хоккею с мячом
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл абаканские "Саяны" в первом матче нового сезона чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
"СКА-Нефтяник" обыграл "Саяны" в матче открытия ЧР по хоккею с мячом
