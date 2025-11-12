На матч между сборными России и Перу реализовали более 40 тысяч билетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Более 40 тысяч билетов реализовано на товарищескую встречу между сборными России и Перу, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).