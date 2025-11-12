https://ria.ru/20251112/match-2054399237.html
На матч между сборными России и Перу реализовали более 40 тысяч билетов
На матч между сборными России и Перу реализовали более 40 тысяч билетов
На матч между сборными России и Перу реализовали более 40 тысяч билетов
Более 40 тысяч билетов реализовано на товарищескую встречу между сборными России и Перу, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
На матч между сборными России и Перу реализовали более 40 тысяч билетов
