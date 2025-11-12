Рейтинг@Mail.ru
На матч между сборными России и Перу реализовали более 40 тысяч билетов
Футбол
 
10:05 12.11.2025 (обновлено: 10:18 12.11.2025)
На матч между сборными России и Перу реализовали более 40 тысяч билетов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Более 40 тысяч билетов реализовано на товарищескую встречу между сборными России и Перу, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Матч между сборными России и Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Начало - 20:00 мск.
«
"На матч между сборными России и Перу реализовано более 40 тысяч билетов. Коммерческая вместимость стадиона в Санкт-Петербурге на этой игре составляет 57 820 зрителей", - сообщили в РФС.
После матча с перуанцами сборная России проведет товарищеский матч с командой Чили. Игра пройдет 15 ноября в Сочи.
