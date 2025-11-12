https://ria.ru/20251112/masshtab-2054490378.html
Токаев назвал масштаб сотрудничества Казахстана и России уникальным
Токаев назвал масштаб сотрудничества Казахстана и России уникальным - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев назвал масштаб сотрудничества Казахстана и России уникальным
Масштаб сотрудничества между Россией и Казахстаном уникален, у стран есть связи во всех сферах, заявил в среду казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 12.11.2025
Токаев назвал масштаб сотрудничества Казахстана и России уникальным
Токаев: масштаб сотрудничества России и Казахстана уникален