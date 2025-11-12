Покинувший ЦСКА Мартин подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Канадский вратарь Спенсер Мартин, покинувший московский ЦСКА после 14 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщается на сайте "синерубашечников".
Мартин стал игроком ЦСКА в июле, его контракт был рассчитан на два года. В текущем сезоне он провел 14 матчей, пять из которых завершились победами московской команды. В его активе два шатаута и 90,5% отраженных бросков. 5 ноября армейцы выставили канадца на драфт отказов, однако ни один клуб не забрал его, и спустя 48 часов он был отправлен в фарм-клуб "Звезда", выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Во вторник ЦСКА расторг соглашение с Мартином.
В сезоне-2024/25 вратарь выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб "Каролины Харрикейнз" "Чикаго Вулвз", где в 33 играх одержал 20 побед. В 2013 году Мартин стал чемпионом мира в составе юниорской сборной Канады. В том же году он был выбран "Колорадо Эвеланш" под общим 63-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В НХЛ канадец провел 66 матчей и одержал 24 победы, выступая за "Колорадо", "Ванкувер Кэнакс", "Коламбус Блю Джекетс" и "Каролину Харрикейнз".
