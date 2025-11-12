Рейтинг@Mail.ru
Новый пешеходный маршрут скоро откроется в Новороссийске
12:40 12.11.2025
Новый пешеходный маршрут скоро откроется в Новороссийске
Новый пешеходный маршрут скоро откроется в Новороссийске
Новый пешеходный маршрут "Раевское городище" откроется на этой неделе в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 12.11.2025
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Новый пешеходный маршрут скоро откроется в Новороссийске

Новый пешеходный маршрут "Раевское городище" скоро откроется в Новороссийске

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Новый пешеходный маршрут "Раевское городище" откроется на этой неделе в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.
По его словам, это возможность прикоснуться к многовековой истории, ведь сам памятник, расположенный на левом берегу реки Маскага, хранит тайны, уходящие корнями в конец IV века до нашей эры.
"Именно тогда, после вхождения окружающих земель в состав Боспорского царства, здесь возник важный военно-административный центр. Открытое в конце XIX века, городище и по сей день остается объектом пристального внимания ученых: институт археологии РАН ежегодно проводит здесь масштабные раскопки, открывая все новые страницы истории", — написал Кравченко в своем телеграм-канале.
На тропе уже установлен входной стенд с картой и подробной информацией об истории городища и археологических исследованиях. Маршрут подойдет для людей любого возраста и уровня физической подготовки. В скором времени появятся и навигационные столбы, которые сделают прогулку еще более комфортной. Особое внимание уделено визуализации: информационный стенд с реконструкцией башни позволит посетителям представить, как выглядело это древнее сооружение.
"Благоустройство маршрута — важный шаг в развитии исторического туризма. Он призван привлечь внимание к богатому прошлому региона, которое предшествовало основанию Новороссийска и до сих пор остается недостаточно освещенным в существующих экскурсионных программах", — заключил глава города.
