Мишустин оценил вклад маркетплейсов в рост рынка электронной торговли

Маркетплейсы вносят существенный вклад в рост рынка электронной торговли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Маркетплейсы вносят существенный вклад в рост рынка электронной торговли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения", глава правительства отметил, что объемы электронной торговли только за первое полугодие увеличились более чем на треть, превысив 5 триллионов рублей.
"Существенный вклад в рост этого рынка не первый год вносят и, конечно, крупные универсальные интернет-площадки - маркетплейсы", - сказал премьер.
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также открылась выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.