Рейтинг@Mail.ru
Лондон отказался платить ЕК за доступ к оборонному фонду SAFE, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 12.11.2025 (обновлено: 08:37 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/london-2054384519.html
Лондон отказался платить ЕК за доступ к оборонному фонду SAFE, пишут СМИ
Лондон отказался платить ЕК за доступ к оборонному фонду SAFE, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Лондон отказался платить ЕК за доступ к оборонному фонду SAFE, пишут СМИ
Власти Великобритании отказались выплатить сумму от 4 до 6,5 миллиарда евро, которую ранее требовала Еврокомиссия, за доступ к кредитному инструменту SAFE для... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T08:26:00+03:00
2025-11-12T08:37:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
брюссель
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20251111/ek-2054091401.html
https://ria.ru/20251106/evropa-2053130679.html
великобритания
лондон
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лондон, брюссель, еврокомиссия
В мире, Великобритания, Лондон, Брюссель, Еврокомиссия
Лондон отказался платить ЕК за доступ к оборонному фонду SAFE, пишут СМИ

Bloomberg: Лондон отказался выплатить ЕК 6,5 млрд евро за доступ к SAFE

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Власти Великобритании отказались выплатить сумму от 4 до 6,5 миллиарда евро, которую ранее требовала Еврокомиссия, за доступ к кредитному инструменту SAFE для развития оборонной промышленности, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
О соответствующем требовании Еврокомиссии сообщило в понедельник издание Financial Times со ссылкой на проект ЕК и европейских дипломатов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ЕК рассматривает создание нового разведывательного органа, пишет FT
Вчера, 08:54
"Правительство Великобритании отклонило требование Европейской комиссии (выплатить - ред.) сумму в 6,75 миллиарда евро для присоединения к ее флагманскому оборонному фонду, что... может нанести ущерб усилиям Европы по сдерживанию России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что британские власти заявили, что Лондон будет заключать только выгодные для Великобритании и британской промышленности сделки.
В мае СМИ сообщили, что Брюссель будет настаивать на том, что Лондон должен использовать фонд SAFE не только для предоставления средств британским компаниям, но и для финансирования заказов у европейских производителей. В июле Financial Times писала, что Брюссель намерен предложить Великобритании доступ к SAFE взамен на отчисление Лондоном доли от продаж оружия, произведенного на выданные кредиты.
В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения.
Лондон - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Bloomberg: Европа и Британия движутся к краху
6 ноября, 09:47
 
В миреВеликобританияЛондонБрюссельЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала