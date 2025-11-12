Лондон отказался платить ЕК за доступ к оборонному фонду SAFE, пишут СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Власти Великобритании отказались выплатить сумму от 4 до 6,5 миллиарда евро, которую ранее требовала Еврокомиссия, за доступ к кредитному инструменту SAFE для развития оборонной промышленности, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
О соответствующем требовании Еврокомиссии сообщило в понедельник издание Financial Times со ссылкой на проект ЕК и европейских дипломатов.
"Правительство Великобритании отклонило требование Европейской комиссии (выплатить - ред.) сумму в 6,75 миллиарда евро для присоединения к ее флагманскому оборонному фонду, что... может нанести ущерб усилиям Европы по сдерживанию России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что британские власти заявили, что Лондон будет заключать только выгодные для Великобритании и британской промышленности сделки.
В мае СМИ сообщили, что Брюссель будет настаивать на том, что Лондон должен использовать фонд SAFE не только для предоставления средств британским компаниям, но и для финансирования заказов у европейских производителей. В июле Financial Times писала, что Брюссель намерен предложить Великобритании доступ к SAFE взамен на отчисление Лондоном доли от продаж оружия, произведенного на выданные кредиты.
В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения.
Bloomberg: Европа и Британия движутся к краху
6 ноября, 09:47