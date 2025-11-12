Рейтинг@Mail.ru
Борис Ротенберг сменил Леонченко на посту гендиректора "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:20 12.11.2025 (обновлено: 13:21 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/lokomotiv-2054457637.html
Борис Ротенберг сменил Леонченко на посту гендиректора "Локомотива"
Борис Ротенберг сменил Леонченко на посту гендиректора "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Борис Ротенберг сменил Леонченко на посту гендиректора "Локомотива"
Борис Ротенберг сменил Владимира Леонченко на посту генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив", сообщает "Спорт-Экспресс". РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T13:20:00+03:00
2025-11-12T13:21:00+03:00
футбол
спорт
владимир леонченко
борис ротенберг
локомотив (москва)
борис ротенберг
динамо москва
ростов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054456777_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_0a754a5a7fa2d923cd5a2adb48249aed.jpg
/20251109/sport-2053801242.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054456777_251:0:1228:733_1920x0_80_0_0_c4289c755b15cfd02f966c3762177f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владимир леонченко, борис ротенберг, локомотив (москва), борис ротенберг, динамо москва, ростов, кубок россии по футболу, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Владимир Леонченко, Борис Ротенберг, Локомотив (Москва), Борис Ротенберг, Динамо Москва, Ростов, Кубок России по футболу, Российская премьер-лига (РПЛ)
Борис Ротенберг сменил Леонченко на посту гендиректора "Локомотива"

Борис Ротенберг сменил Леонченко на посту генерального директора "Локомотива"

© Фото : Пресс-служба ФК "Локомотив"Борис Ротенберг
Борис Ротенберг - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Локомотив"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Борис Ротенберг сменил Владимира Леонченко на посту генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив", сообщает "Спорт-Экспресс".
Леонченко 53 года, он был гендиректором клуба с декабря 2020 года. С 2008 по 2019 год занимал посты исполнительного директора и председателя в Совете профессионального союза футболистов и тренеров. В 1994 году провел 11 матчей за "Локомотив".
В должности его сменил бывший защитник команды Борис Ротенберг. За 17 матчей в составе железнодорожников он стал чемпионом страны и обладателем Кубка России. Помимо "Локомотива", Ротенберг представлял московское "Динамо", "Ростов", подмосковные "Химки" и владикавказскую "Аланию". В 2022 году завершил карьеру игрока, в последнее время 39-летний специалист занимал должность заместителя гендиректора по развитию молодежного футбола.
"Локомотив" по итогам первого круга располагается на четвертой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков. В 16-м туре команда 23 ноября примет лидера и действующего чемпиона "Краснодар".
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Оренбург (Оренбург) - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Локомотив" без Батракова обыграл "Оренбург" в матче РПЛ
9 ноября, 17:16
 
ФутболСпортВладимир ЛеонченкоБорис РотенбергЛокомотив (Москва)Борис РотенбергДинамо МоскваРостовКубок России по футболуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала