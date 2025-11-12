Борис Ротенберг сменил Леонченко на посту гендиректора "Локомотива"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Борис Ротенберг сменил Владимира Леонченко на посту генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив", сообщает "Спорт-Экспресс".

Леонченко 53 года, он был гендиректором клуба с декабря 2020 года. С 2008 по 2019 год занимал посты исполнительного директора и председателя в Совете профессионального союза футболистов и тренеров. В 1994 году провел 11 матчей за "Локомотив".

В должности его сменил бывший защитник команды Борис Ротенберг. За 17 матчей в составе железнодорожников он стал чемпионом страны и обладателем Кубка России. Помимо "Локомотива", Ротенберг представлял московское "Динамо", "Ростов", подмосковные "Химки" и владикавказскую "Аланию". В 2022 году завершил карьеру игрока, в последнее время 39-летний специалист занимал должность заместителя гендиректора по развитию молодежного футбола.