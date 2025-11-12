Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать инновационные томографы

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Компания "Зантон МС", которая является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", начала выпускать высокотехнологичные томографы и ангиографы для проведения комплексной диагностики новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению Сергея Собянина мы уделяем особое внимание развитию медицинской промышленности. Благодаря поддержке города один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" запустил производство высокотехнологичных томографов и ангиографов. Ежегодно компания планирует выпускать 60 таких аппаратов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Так, ангиограф исследует кровеносные сосуды с помощью рентгеновских лучей и контрастного вещества. Это позволяет врачам с высокой точностью диагностировать различные заболевания. Например, сужение просветов артерий. Томографы выявляют новообразования головного мозга, молочной железы, толстой кишки, легких, поджелудочной железы и других органов человека.

Продукция совершенствуется благодаря поддержке правительства столицы. Компании-резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" могут пользоваться масштабными налоговыми преференциями и льготами. Например, в течение 10 лет предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25%.