Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать инновационные томографы
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать инновационные томографы - РИА Новости, 12.11.2025
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать инновационные томографы
Компания "Зантон МС", которая является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", начала выпускать высокотехнологичные томографы и ангиографы для проведения... РИА Новости, 12.11.2025
москва
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать инновационные томографы
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы "Зантон МС" стал выпускать инновационные томографы
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Компания "Зантон МС", которая является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", начала выпускать высокотехнологичные томографы и ангиографы для проведения комплексной диагностики новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина мы уделяем особое внимание развитию медицинской промышленности. Благодаря поддержке города один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" запустил производство высокотехнологичных томографов и ангиографов. Ежегодно компания планирует выпускать 60 таких аппаратов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, ангиограф исследует кровеносные сосуды с помощью рентгеновских лучей и контрастного вещества. Это позволяет врачам с высокой точностью диагностировать различные заболевания. Например, сужение просветов артерий. Томографы выявляют новообразования головного мозга, молочной железы, толстой кишки, легких, поджелудочной железы и других органов человека.
Продукция совершенствуется благодаря поддержке правительства столицы. Компании-резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" могут пользоваться масштабными налоговыми преференциями и льготами. Например, в течение 10 лет предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25%.
Также резиденты освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Предприятия направляют сэкономленные средства на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.