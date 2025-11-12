Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать инновационные томографы - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:03 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/liksutov-2054424566.html
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать инновационные томографы
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать инновационные томографы - РИА Новости, 12.11.2025
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать инновационные томографы
Компания "Зантон МС", которая является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", начала выпускать высокотехнологичные томографы и ангиографы для проведения... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:03:00+03:00
2025-11-12T12:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
москва
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054423286_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_63059d1e8f0c26fc756ada24c7f3a06d.jpg
https://ria.ru/20251110/khimproduktsiya-2053879643.html
https://ria.ru/20251111/liksutov-2054145376.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054423286_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_37479efdf96c56e6a9b54152603cc91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим ликсутов , москва, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Москва, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать инновационные томографы

Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы "Зантон МС" стал выпускать инновационные томографы

© Фото : Пресс-служба ДИППРезидент ОЭЗ Москвы "Зантон МС" стал выпускать инновационные томографы
Резидент ОЭЗ Москвы Зантон МС стал выпускать инновационные томографы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Резидент ОЭЗ Москвы "Зантон МС" стал выпускать инновационные томографы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Компания "Зантон МС", которая является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", начала выпускать высокотехнологичные томографы и ангиографы для проведения комплексной диагностики новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина мы уделяем особое внимание развитию медицинской промышленности. Благодаря поддержке города один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" запустил производство высокотехнологичных томографов и ангиографов. Ежегодно компания планирует выпускать 60 таких аппаратов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Производство химической продукции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Ликсутов: Москва увеличила выпуск химической продукции в этом году
10 ноября, 10:13
Так, ангиограф исследует кровеносные сосуды с помощью рентгеновских лучей и контрастного вещества. Это позволяет врачам с высокой точностью диагностировать различные заболевания. Например, сужение просветов артерий. Томографы выявляют новообразования головного мозга, молочной железы, толстой кишки, легких, поджелудочной железы и других органов человека.
Продукция совершенствуется благодаря поддержке правительства столицы. Компании-резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" могут пользоваться масштабными налоговыми преференциями и льготами. Например, в течение 10 лет предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25%.
Также резиденты освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Предприятия направляют сэкономленные средства на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.
Технопарк Алабушево - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Ликсутов: новые офисы выделят компаниям в технопарке "Алабушево"
11 ноября, 13:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовМоскваТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала