Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Аракчи провели телефонные переговоры - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/lavrov-2054476248.html
Лавров и Аракчи провели телефонные переговоры
Лавров и Аракчи провели телефонные переговоры - РИА Новости, 12.11.2025
Лавров и Аракчи провели телефонные переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:18:00+03:00
2025-11-12T14:18:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733874_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_214e0c853383882215efc3c99b7cc97b.jpg
https://ria.ru/20250418/lavrov-2012034535.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733874_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_6f7067164613a3ec61f76ccb4ec8a2ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, аббас аракчи
В мире, Россия, Сергей Лавров, Аббас Аракчи
Лавров и Аракчи провели телефонные переговоры

Лавров и Аракчи обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, сообщает МИД РФ.
"По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи... Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной двусторонней и региональной проблематике", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Лавров раскрыл детали переговоров Путина с главой МИД Ирана
18 апреля, 12:21
 
В миреРоссияСергей ЛавровАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала