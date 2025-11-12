Рейтинг@Mail.ru
В Кызыле мужчина насильно зацеловал школьницу - РИА Новости, 12.11.2025
20:24 12.11.2025
В Кызыле мужчина насильно зацеловал школьницу
Неизвестный напал на школьницу на одной из улиц в Кызыле и насильно её зацеловал, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканский главк СК РФ. РИА Новости, 12.11.2025
происшествия
кызыл
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кызыл
россия
Новости
ru-RU
происшествия, кызыл, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кызыл, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Неизвестный напал на школьницу на одной из улиц в Кызыле и насильно её зацеловал, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканский главк СК РФ.
"Сегодня в правоохранительные органы города Кызыла поступило сообщение о совершении противоправных действий в отношении малолетней местной жительницы. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 4 статьей 132 УК РФ "иные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах, распространённых в социальных сетях, видно, что школьница шла по тротуару рядом с проезжей частью. К ней навстречу двигался мужчина, который остановился около девочки и завёл разговор. Спустя непродолжительное время он попытался поцеловать её. Девочка начала сопротивляться, тогда мужчина повалил её на землю. Вскоре мужчину что-то спугнуло, и он сбежал.
В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
ПроисшествияКызылРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
