В Кызыле мужчина насильно зацеловал школьницу

КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Неизвестный напал на школьницу на одной из улиц в Кызыле и насильно её зацеловал, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканский главк СК РФ.

Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах, распространённых в социальных сетях, видно, что школьница шла по тротуару рядом с проезжей частью. К ней навстречу двигался мужчина, который остановился около девочки и завёл разговор. Спустя непродолжительное время он попытался поцеловать её. Девочка начала сопротивляться, тогда мужчина повалил её на землю. Вскоре мужчину что-то спугнуло, и он сбежал.