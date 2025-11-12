https://ria.ru/20251112/kyzyl-2054604411.html
В Кызыле мужчина насильно зацеловал школьницу
Неизвестный напал на школьницу на одной из улиц в Кызыле и насильно её зацеловал, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканский главк СК РФ. РИА Новости, 12.11.2025
КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Неизвестный напал на школьницу на одной из улиц в Кызыле и насильно её зацеловал, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканский главк СК РФ.
"Сегодня в правоохранительные органы города Кызыла
поступило сообщение о совершении противоправных действий в отношении малолетней местной жительницы. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 4 статьей 132 УК РФ
"иные действия сексуального характера", - говорится в сообщении
.
Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах, распространённых в социальных сетях, видно, что школьница шла по тротуару рядом с проезжей частью. К ней навстречу двигался мужчина, который остановился около девочки и завёл разговор. Спустя непродолжительное время он попытался поцеловать её. Девочка начала сопротивляться, тогда мужчина повалил её на землю. Вскоре мужчину что-то спугнуло, и он сбежал.
В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.