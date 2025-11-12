"Кузбасс" с победы стартовал в новом сезоне чемпионата России по бенди

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" обыграл новосибирский "Сибсельмаш" в первом матче нового сезона чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча в Кемерове завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Илья Коняев (2 гола), по одному мячу забили Артем Азаров, Владислав Шульга, Алексей Ничков и Кирилл Катилов. В составе проигравших два гола на счету Матвея Рибки и один забитый мяч в активе Дениса Петрова.