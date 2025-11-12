Рейтинг@Mail.ru
"Кузбасс" с победы стартовал в новом сезоне чемпионата России по бенди
17:39 12.11.2025
"Кузбасс" с победы стартовал в новом сезоне чемпионата России по бенди
"Кузбасс" с победы стартовал в новом сезоне чемпионата России по бенди
Кемеровский "Кузбасс" обыграл новосибирский "Сибсельмаш" в первом матче нового сезона чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
сибсельмаш, россия, кемерово, спорт, кузбасс (кемерово), енисей
Сибсельмаш, Россия, Кемерово, Спорт, Кузбасс (Кемерово), Енисей
"Кузбасс" с победы стартовал в новом сезоне чемпионата России по бенди

"Кузбасс" с победы стартовал в новом сезоне чемпионата России по хоккею с мячом

© ХК "Кузбасс (Кемерово)"Игрок клуба "Кузбасс" по хоккею с мячом
Игрок клуба Кузбасс по хоккею с мячом - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© ХК "Кузбасс (Кемерово)"
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" обыграл новосибирский "Сибсельмаш" в первом матче нового сезона чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Кемерове завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Илья Коняев (2 гола), по одному мячу забили Артем Азаров, Владислав Шульга, Алексей Ничков и Кирилл Катилов. В составе проигравших два гола на счету Матвея Рибки и один забитый мяч в активе Дениса Петрова.
В следующем матче действующий чемпион России "Кузбасс" 19 ноября примет абаканские "Саяны". "Сибсельмаш" в тот же день сыграет дома с первоуральским "СКА - Уральским трубником", который в среду обыграл на выезде в параллельной встрече красноярский "Енисей" (6:4).
"СКА-Нефтяник" обыграл "Саяны" в матче открытия ЧР по хоккею с мячом
СибсельмашРоссияКемеровоСпортКузбасс (Кемерово)Енисей
 
