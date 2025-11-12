Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан договорились о проведении взаимных дней культуры - РИА Новости, 12.11.2025
17:45 12.11.2025
Россия и Казахстан договорились о проведении взаимных дней культуры
Россия и Казахстан договорились продолжить проведение дней культуры в городах друг друга, высоко оценили прошедшие в Москве дни культуры Казахстана, говорится в РИА Новости, 12.11.2025
россия, казахстан, москва, снг
Культура, Россия, Казахстан, Москва, СНГ
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились продолжить проведение дней культуры в городах друг друга, высоко оценили прошедшие в Москве дни культуры Казахстана, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
“Стороны высоко оценивают проведение в городе Москве Дней культуры Казахстана в России и намерены продолжать реализацию данного формата культурного взаимодействия”, - говорится в документе.
Отмечается, что в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия и Казахстан также решили проводить совместное изучение исторических фактов о событиях того времени. Будут поощрять взаимодействие историков, архивистов, поисковых отрядов, волонтерских и молодежных движений в совместной рабочей группе историков, Международной ассоциации историков и архивистов государств – участников СНГ и на других площадках.
“Стороны отмечают ключевую роль системы образования в формировании у будущих поколений объективного представления о совместном прошлом. Объективное отношение к общей истории и защита потомков от войн – священный долг наших народов”, - говорится в декларации.
Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в сфере экологии
КультураРоссияКазахстанМоскваСНГ
 
 
