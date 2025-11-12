https://ria.ru/20251112/kultura-2054563752.html
Россия и Казахстан договорились о проведении взаимных дней культуры
Россия и Казахстан договорились о проведении взаимных дней культуры - РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан договорились о проведении взаимных дней культуры
Россия и Казахстан договорились продолжить проведение дней культуры в городах друг друга, высоко оценили прошедшие в Москве дни культуры Казахстана, говорится в РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:45:00+03:00
2025-11-12T17:45:00+03:00
2025-11-12T17:48:00+03:00
культура
россия
казахстан
москва
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054541940_0:312:3085:2047_1920x0_80_0_0_328cb341bfb7e84f2a6659c7ec74c684.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054563455.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054541940_356:0:3085:2047_1920x0_80_0_0_831a4622abf1047d55d0c4efae07142d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, москва, снг
Культура, Россия, Казахстан, Москва, СНГ
Россия и Казахстан договорились о проведении взаимных дней культуры
Россия и Казахстан договорились продолжить взаимное проведение дней культуры
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились продолжить проведение дней культуры в городах друг друга, высоко оценили прошедшие в Москве дни культуры Казахстана, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
“Стороны высоко оценивают проведение в городе Москве
Дней культуры Казахстана
в России
и намерены продолжать реализацию данного формата культурного взаимодействия”, - говорится в документе.
Отмечается, что в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия и Казахстан также решили проводить совместное изучение исторических фактов о событиях того времени. Будут поощрять взаимодействие историков, архивистов, поисковых отрядов, волонтерских и молодежных движений в совместной рабочей группе историков, Международной ассоциации историков и архивистов государств – участников СНГ
и на других площадках.
“Стороны отмечают ключевую роль системы образования в формировании у будущих поколений объективного представления о совместном прошлом. Объективное отношение к общей истории и защита потомков от войн – священный долг наших народов”, - говорится в декларации.