https://ria.ru/20251112/ktk-2054551190.html
Тема КТК поднималась на переговорах Путина и Токаева, заявил Песков
Тема КТК поднималась на переговорах Путина и Токаева, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2025
Тема КТК поднималась на переговорах Путина и Токаева, заявил Песков
Тема Каспийского трубопроводного консорциума поднималась на переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявил... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:15:00+03:00
2025-11-12T17:15:00+03:00
2025-11-12T17:15:00+03:00
россия
казахстан
дмитрий песков
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054532100_0:83:3403:1997_1920x0_80_0_0_d1a7182a60ea3d038235e4feff146f7a.jpg
https://ria.ru/20251112/kazakhstan-2054550751.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054532100_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_3323b1659733e3864a41590a660c7db3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, дмитрий песков, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Тема КТК поднималась на переговорах Путина и Токаева, заявил Песков
Песков: Путин и Токаев обсудили Каспийский трубопроводный консорциум