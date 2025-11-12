https://ria.ru/20251112/krysha-2054570166.html
Крыши в 34 домах Московской области капитально отремонтировали
Крыши в 34 домах Московской области капитально отремонтировали - РИА Новости, 12.11.2025
Крыши в 34 домах Московской области капитально отремонтировали
За прошедший месяц в Московской области завершился капитальный ремонт скатных крыш в 34 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. За прошедший месяц в Московской области завершился капитальный ремонт скатных крыш в 34 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Приемка работ прошла в городских округах Щелково, Пушкинский, Балашиха, Подольск, Мытищи, а также в Егорьевском, Раменском и Можайском муниципальных образованиях.
По данным ведомства, капитальный ремонт кровли предполагает полное обновление всех ее элементов. На восстановленной стропильной системе монтируется новое покрытие, деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитным составом. Также проводятся работы по утеплению чердаков, замене слуховых окон и вентиляции. Для безопасности устанавливаются ограждения, снегозадержатели, элементы молниезащиты и наружные водостоки.
Эти меры обеспечивают защиту домов от непогоды.
В настоящее время в рамках программы капитального ремонта, которая подходит к концу, в Подмосковье ведутся работы на 1856 инженерных системах в 1083 многоквартирных домах.
Началась подготовка к новой трехлетней программе капитального ремонта. Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, в рамках программы планируется отремонтировать 4,4 тысячи многоквартирных домов, что затронет интересы более чем 1,5 миллиона жителей региона.