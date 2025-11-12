Рейтинг@Mail.ru
Назван лучший футболист ЦСКА в октябре
Футбол
 
19:35 12.11.2025
Назван лучший футболист ЦСКА в октябре
Российский защитник Данил Круговой признан лучшим футболистом московского ЦСКА в октябре, сообщается в Telegram-канале армейцев. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский защитник Данил Круговой признан лучшим футболистом московского ЦСКА в октябре, сообщается в Telegram-канале армейцев.
В октябре Круговой сыграл за ЦСКА шесть матчей в чемпионате и Кубке России, забив один гол и отдав три результативные передачи.
Он одержал победу в голосовании болельщиков и экспертов. На награду также претендовали полузащитники Матвей Кисляк, Иван Обляков и Кирилл Глебов, а также защитники Матвей Лукин, Мойзес и Игорь Дивеев.
ЦСКА после первой половины сезона идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 33 очка. В 16-м туре армейцы на выезде сыграют против столичного "Спартака", встреча пройдет 22 ноября.
