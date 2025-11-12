https://ria.ru/20251112/krugovoj-2054598701.html
Назван лучший футболист ЦСКА в октябре
Российский защитник Данил Круговой признан лучшим футболистом московского ЦСКА в октябре, сообщается в Telegram-канале армейцев. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T19:35:00+03:00
