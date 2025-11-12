В Красноярском крае автобус с 35 пассажирами выехал на встречку

КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Автобус с 35 пассажирами выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком на трассе в Красноярском крае, пострадал водитель автобуса, сообщил краевой главк МВД.

ДТП произошло в среду на 297-м километре автодороги "Красноярск - Енисейск". По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ 1970 года рождения выехал на полосу встречного движения и врезался в "Камаз", за рулем которого находился водитель 1966 года рождения.

"В результате ДТП пострадал водитель автобуса, доставлен в городскую больницу. В момент аварии в автобусе находилось 35 человек", - говорится в сообщении.