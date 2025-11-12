Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае автобус с 35 пассажирами выехал на встречку - РИА Новости, 12.11.2025
14:16 12.11.2025 (обновлено: 16:41 12.11.2025)
В Красноярском крае автобус с 35 пассажирами выехал на встречку
В Красноярском крае автобус с 35 пассажирами выехал на встречку
происшествия, красноярский край, россия
Происшествия, Красноярский край, Россия
В Красноярском крае автобус с 35 пассажирами выехал на встречку

В Красноярском крае автобус с 35 пассажирами столкнулся с грузовиком на встречке

Последствия ДТП с участием автобуса в Красноярском крае. 12 ноября 2025
Последствия ДТП с участием автобуса в Красноярском крае. 12 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : МВД 24/Telegram
Последствия ДТП с участием автобуса в Красноярском крае. 12 ноября 2025
КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Автобус с 35 пассажирами выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком на трассе в Красноярском крае, пострадал водитель автобуса, сообщил краевой главк МВД.
ДТП произошло в среду на 297-м километре автодороги "Красноярск - Енисейск". По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ 1970 года рождения выехал на полосу встречного движения и врезался в "Камаз", за рулем которого находился водитель 1966 года рождения.
"В результате ДТП пострадал водитель автобуса, доставлен в городскую больницу. В момент аварии в автобусе находилось 35 человек", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства дорожного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
В Челябинской области автобус столкнулся со стоящим на обочине автомобилем
В Челябинской области автобус столкнулся со стоящим на обочине автомобилем
© 2025 МИА «Россия сегодня»
