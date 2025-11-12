МВД опровергло слухи о неприбытии полиции из-за взрыва в Красногорске

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Информация о неприбытии полиции на вызов в Красногорске из-за взрыва на детской площадке, произошедшего за два часа до инцидента с детонацией взрывного устройства в руках у ребенка, не соответствует действительности, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена информация о том, что якобы за два часа до взрыва, из-за которого пострадал ребенок в Красногорске, на соседней улице жители вызывали полицию из-за хлопка на детской площадке, однако сотрудники полиции не приехали. Информируем, что данная информация не соответствует действительности. Сообщений и заявлений в полицию по указанному факту не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Накануне в подмосковном Красногорске ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Мальчика оперировали более шести часов, ему ампутировали несколько пальцев на руке. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка, совершенном общеопасным способом.