МВД опровергло слухи о неприбытии полиции из-за взрыва в Красногорске

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Информация о неприбытии полиции на вызов в Красногорске из-за взрыва на детской площадке, произошедшего за два часа до инцидента с детонацией взрывного устройства в руках у ребенка, не соответствует действительности, сообщает ГУ МВД России по Московской области.