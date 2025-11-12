Рейтинг@Mail.ru
МВД опровергло слухи о неприбытии полиции из-за взрыва в Красногорске
22:14 12.11.2025
МВД опровергло слухи о неприбытии полиции из-за взрыва в Красногорске
МВД опровергло слухи о неприбытии полиции из-за взрыва в Красногорске
Информация о неприбытии полиции на вызов в Красногорске из-за взрыва на детской площадке, произошедшего за два часа до инцидента с детонацией взрывного... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T22:14:00+03:00
2025-11-12T22:14:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД опровергло слухи о неприбытии полиции из-за взрыва в Красногорске

МВД опровергло слухи о неприбытии полиции на вызов из-за взрыва в Красногорске

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Информация о неприбытии полиции на вызов в Красногорске из-за взрыва на детской площадке, произошедшего за два часа до инцидента с детонацией взрывного устройства в руках у ребенка, не соответствует действительности, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена информация о том, что якобы за два часа до взрыва, из-за которого пострадал ребенок в Красногорске, на соседней улице жители вызывали полицию из-за хлопка на детской площадке, однако сотрудники полиции не приехали. Информируем, что данная информация не соответствует действительности. Сообщений и заявлений в полицию по указанному факту не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Накануне в подмосковном Красногорске ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Мальчика оперировали более шести часов, ему ампутировали несколько пальцев на руке. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка, совершенном общеопасным способом.
СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске
Происшествия Красногорск Московская область (Подмосковье) Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
