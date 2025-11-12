https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054491638.html
Врачи спасли левую кисть мальчика, пострадавшего в Красногорске
Врачи спасли левую кисть мальчика, пострадавшего в Красногорске - РИА Новости, 12.11.2025
Врачи спасли левую кисть мальчика, пострадавшего в Красногорске
Левую кисть мальчика, который поднял с земли замаскированную под подарок мину в Красногорске, полностью удалось сохранить, на правой кисти не удалось сохранить... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:51:00+03:00
2025-11-12T14:51:00+03:00
2025-11-12T14:51:00+03:00
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
татьяна шаповаленко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054470472_5:0:1271:712_1920x0_80_0_0_8041729990a5bdeded0db9a4f3eb0ff2.jpg
https://ria.ru/20251112/ustrojstvo-2054402350.html
https://ria.ru/20251112/politsija-2054475627.html
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054470472_322:0:1271:712_1920x0_80_0_0_b15eabd6dee721e17a6dfd4601b00c5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногорск, россия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, татьяна шаповаленко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Татьяна Шаповаленко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Врачи спасли левую кисть мальчика, пострадавшего в Красногорске
Врачи сохранили левую кисть пострадавшего в Красногорске мальчика
КРАСНОГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Левую кисть мальчика, который поднял с земли замаскированную под подарок мину в Красногорске, полностью удалось сохранить, на правой кисти не удалось сохранить четыре пальца, рассказала директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
"Травма была, к сожалению, достаточно тяжелая, наверно, взрывное устройство было большой мощности. Была повреждена левая кисть, но её полностью удалось сохранить, пальцы сохранены. Я очень надеюсь, что функционально кисть тоже будет состоятельна. Там достаточно много будет рубцов, швов, но во всяком случае все пальцы двигаются, и все работает", - сообщила Шаповаленко
журналистам.
Однако, по словам врача, не удалось сохранить четыре пальца на правой кисти.
"С правой кистью у ребенка все немножко сложнее. Травматическое размозжение ткани, травматический разрыв пальцев, отрыв пальцев. На сегодняшний момент удалось сохранить только один палец... дальше ребенку предстоит большое количество и перевязок, и, может быть, реконструктивных операций. Но, во всяком случае, наши хирурги уже думают над тем, как сделать так, чтобы максимально функцию правой кисти сохранить", - отметила Шаповаленко.
Ранее СК РФ
сообщил РИА Новости, что пострадавший в Красногорске
ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова
рассказала, что ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы.