Врачи спасли левую кисть мальчика, пострадавшего в Красногорске

КРАСНОГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Левую кисть мальчика, который поднял с земли замаскированную под подарок мину в Красногорске, полностью удалось сохранить, на правой кисти не удалось сохранить четыре пальца, рассказала директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

"С правой кистью у ребенка все немножко сложнее. Травматическое размозжение ткани, травматический разрыв пальцев, отрыв пальцев. На сегодняшний момент удалось сохранить только один палец... дальше ребенку предстоит большое количество и перевязок, и, может быть, реконструктивных операций. Но, во всяком случае, наши хирурги уже думают над тем, как сделать так, чтобы максимально функцию правой кисти сохранить", - отметила Шаповаленко.