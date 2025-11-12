https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054467414.html
Пострадавший в Красногорске мальчик находится в палате вместе с мамой
Пострадавший в Красногорске мальчик находится в палате вместе с мамой - РИА Новости, 12.11.2025
Пострадавший в Красногорске мальчик находится в палате вместе с мамой
Мальчик, пострадавший в Красногорске, сейчас находится в палате вместе со своей мамой, рассказала директор Детского научно-клинического центра имени Л. М... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:51:00+03:00
2025-11-12T13:51:00+03:00
2025-11-12T13:51:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
татьяна шаповаленко
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054470472_5:0:1271:712_1920x0_80_0_0_8041729990a5bdeded0db9a4f3eb0ff2.jpg
https://ria.ru/20251112/malchik-2054453135.html
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054470472_322:0:1271:712_1920x0_80_0_0_b15eabd6dee721e17a6dfd4601b00c5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), россия, татьяна шаповаленко, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Татьяна Шаповаленко, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавший в Красногорске мальчик находится в палате вместе с мамой
Пострадавший в Красногорске мальчик находится в больнице вместе с мамой