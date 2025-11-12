Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший в Красногорске мальчик находится в палате вместе с мамой - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054467414.html
Пострадавший в Красногорске мальчик находится в палате вместе с мамой
Пострадавший в Красногорске мальчик находится в палате вместе с мамой - РИА Новости, 12.11.2025
Пострадавший в Красногорске мальчик находится в палате вместе с мамой
Мальчик, пострадавший в Красногорске, сейчас находится в палате вместе со своей мамой, рассказала директор Детского научно-клинического центра имени Л. М... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:51:00+03:00
2025-11-12T13:51:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
татьяна шаповаленко
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054470472_5:0:1271:712_1920x0_80_0_0_8041729990a5bdeded0db9a4f3eb0ff2.jpg
https://ria.ru/20251112/malchik-2054453135.html
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054470472_322:0:1271:712_1920x0_80_0_0_b15eabd6dee721e17a6dfd4601b00c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), россия, татьяна шаповаленко, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Татьяна Шаповаленко, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавший в Красногорске мальчик находится в палате вместе с мамой

Пострадавший в Красногорске мальчик находится в больнице вместе с мамой

© Воробьёв LIVE/TelegramМальчик Глеб, пострадавший на детской площадке в Красногорске
Мальчик Глеб, пострадавший на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Воробьёв LIVE/Telegram
Мальчик Глеб, пострадавший на детской площадке в Красногорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мальчик, пострадавший в Красногорске, сейчас находится в палате вместе со своей мамой, рассказала директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
"Сейчас с ним находится мама. Все звонят, все спрашивают, все очень сочувствуют, все переживают. Мы все, наши коллеги будем тоже поддерживать, помогать. Очень важна в таких случаях поддержка", - сказала Шаповаленко, слова которой приводятся пресс-службой минздрава Подмосковья.
Ранее СК РФ сообщил РИА Новости, что пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мальчика, пострадавшего в Красногорске, оперировали более шести часов
Вчера, 12:59
 
ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)РоссияТатьяна ШаповаленкоКсения МишоноваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала