Пострадавшего в Красногорске ребенка госпитализировали в центр имени Рошаля

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пострадавший в Красногорске ребенок госпитализирован в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля, ему провели операцию, он находится в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.