Пострадавшего в Красногорске ребенка госпитализировали в центр имени Рошаля - РИА Новости, 12.11.2025
11:55 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054429631.html
Пострадавшего в Красногорске ребенка госпитализировали в центр имени Рошаля
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), россия, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшего в Красногорске ребенка госпитализировали в центр имени Рошаля

Пострадавший в Красногорске ребенок находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пострадавший в Красногорске ребенок госпитализирован в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля, ему провели операцию, он находится в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее СК РФ сообщил РИА Новости, что пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы.
"Пострадавший ребенок госпитализирован в ДНКЦ имени Л. М.Рошаля. Проведена операция, в настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске
Вчера, 10:08
 
