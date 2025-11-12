https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054429631.html
Пострадавшего в Красногорске ребенка госпитализировали в центр имени Рошаля
Пострадавшего в Красногорске ребенка госпитализировали в центр имени Рошаля
Пострадавший в Красногорске ребенок госпитализирован в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля, ему провели операцию, он находится в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве... РИА Новости, 12.11.2025
Пострадавшего в Красногорске ребенка госпитализировали в центр имени Рошаля
Пострадавший в Красногорске ребенок находится в тяжелом состоянии