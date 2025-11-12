https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054427107.html
Тренер школы в Красногорске рассказал подробности инцидента со взрывом
Тренер школы в Красногорске рассказал подробности инцидента со взрывом - РИА Новости, 12.11.2025
Тренер школы в Красногорске рассказал подробности инцидента со взрывом
Тренер по дзюдо красногорского клуба "Зоркий" Владимир Шарупич рассказал о подробностях инцидента со взрывом устройства, от которого пострадал ребенок,... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:43:00+03:00
2025-11-12T11:43:00+03:00
2025-11-12T11:43:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054383648_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_28771c92d67c21e844f5f0442673a00d.jpg
https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054381938.html
россия
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054383648_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_c8479202b739a18d33511b937c91f9de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), красногорск
Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Красногорск
Тренер школы в Красногорске рассказал подробности инцидента со взрывом
Тренер школы в Красногорске предположил, что мина-ловушка могла быть украинской
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Тренер по дзюдо красногорского клуба "Зоркий" Владимир Шарупич рассказал о подробностях инцидента со взрывом устройства, от которого пострадал ребенок, предположив, что мина могла быть украинской.
Ранее подмосковный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка в Красногорске. Следователи установили, что вечером во вторник 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Произошла детонация, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, ему проведена операция. Как сообщил СК, "изъяты фрагменты взрывного устройства, масса которого составляет около 10 граммов в тротиловом эквиваленте".
"В Красногорске произошел ужасный случай. Обращаюсь ко всем, чтобы довели до сведения своих детей. У нас закончилась тренировка, мы выходили на улицу. После нас должна была быть тренировка у группы по кикбоксингу. Там мальчик шел на занятие, а на детской площадке лежат деньги. Он наклонился поднять, а там украинская мина-ловушка под деньгами. Ему оторвало пальцы на правой руке. Весь в крови, вызвали скорую, приехала военная полиция", - заявил Шарупич в обращении к коллегам-тренерам, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
"Если одна такая мина была, то, может, много их разбросали? Надо довести до детей, чтобы не поднимали ни телефоны, ни игрушки, ни деньги, ни кошельки. Ничего! Предупреждаем детей", - добавил тренер.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области
Ярославу Яковлеву представить оперативный доклад о ходе расследования, об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.