11:43 12.11.2025
Тренер школы в Красногорске рассказал подробности инцидента со взрывом
россия
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
красногорск
россия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), красногорск
Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Красногорск
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Тренер по дзюдо красногорского клуба "Зоркий" Владимир Шарупич рассказал о подробностях инцидента со взрывом устройства, от которого пострадал ребенок, предположив, что мина могла быть украинской.
Ранее подмосковный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка в Красногорске. Следователи установили, что вечером во вторник 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Произошла детонация, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, ему проведена операция. Как сообщил СК, "изъяты фрагменты взрывного устройства, масса которого составляет около 10 граммов в тротиловом эквиваленте".
"В Красногорске произошел ужасный случай. Обращаюсь ко всем, чтобы довели до сведения своих детей. У нас закончилась тренировка, мы выходили на улицу. После нас должна была быть тренировка у группы по кикбоксингу. Там мальчик шел на занятие, а на детской площадке лежат деньги. Он наклонился поднять, а там украинская мина-ловушка под деньгами. Ему оторвало пальцы на правой руке. Весь в крови, вызвали скорую, приехала военная полиция", - заявил Шарупич в обращении к коллегам-тренерам, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
"Если одна такая мина была, то, может, много их разбросали? Надо довести до детей, чтобы не поднимали ни телефоны, ни игрушки, ни деньги, ни кошельки. Ничего! Предупреждаем детей", - добавил тренер.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить оперативный доклад о ходе расследования, об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Красногорске возбудили дело после взрыва, при котором пострадал ребенок
