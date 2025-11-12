Тренер школы в Красногорске рассказал подробности инцидента со взрывом

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Тренер по дзюдо красногорского клуба "Зоркий" Владимир Шарупич рассказал о подробностях инцидента со взрывом устройства, от которого пострадал ребенок, предположив, что мина могла быть украинской.

Ранее подмосковный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка в Красногорске. Следователи установили, что вечером во вторник 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Произошла детонация, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, ему проведена операция. Как сообщил СК, "изъяты фрагменты взрывного устройства, масса которого составляет около 10 граммов в тротиловом эквиваленте".

"В Красногорске произошел ужасный случай. Обращаюсь ко всем, чтобы довели до сведения своих детей. У нас закончилась тренировка, мы выходили на улицу. После нас должна была быть тренировка у группы по кикбоксингу. Там мальчик шел на занятие, а на детской площадке лежат деньги. Он наклонился поднять, а там украинская мина-ловушка под деньгами. Ему оторвало пальцы на правой руке. Весь в крови, вызвали скорую, приехала военная полиция", - заявил Шарупич в обращении к коллегам-тренерам, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

"Если одна такая мина была, то, может, много их разбросали? Надо довести до детей, чтобы не поднимали ни телефоны, ни игрушки, ни деньги, ни кошельки. Ничего! Предупреждаем детей", - добавил тренер.