В Красногорске возбудили дело после взрыва, при котором пострадал ребенок

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Красногорске возбудили уголовное дело из-за взрыва замаскированной бомбы, от которого пострадал ребенок, сообщили РИА Новости в СК.
"Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство 10-летнего ребенка (часть 3 статьи 30 пункт "е" часть 2 статьи 105 УК РФ)", — говорится в заявлении.
В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок
21 июня, 23:19
Инцидент произошел в Красногорске. Ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой в десять рублей.
Мальчик получил серьезную травму руки. По информации детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, ему частично ампутировали пальцы.
Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Назначены взрывотехническая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы, отметили в СК.
В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадал ребенок
7 августа, 21:18