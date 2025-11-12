Рейтинг@Mail.ru
07:49 12.11.2025 (обновлено: 09:37 12.11.2025)
СК раскрыл подробности взрыва в Красногорске, при котором пострадал ребенок
СК раскрыл подробности взрыва в Красногорске, при котором пострадал ребенок
В Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство

© Фото : СК Подмосковья/TelegramОстатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство
Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : СК Подмосковья/Telegram
Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Красногорске ребенок получил травмы, подняв взрывное устройство, замаскированное под брошенные деньги, сообщили РИА Новости в СК.
"Следствием установлено, что вечером 11 ноября 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома в городе Красногорске, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой, после чего произошла детонация и ребенок получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован", — заявили в ведомстве.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, в свою очередь, уточнила, что ребенок находится в тяжелом состоянии, ему частично ампутировали пальцы.
Следователи и криминалисты изучили место происшествия, назначена взрывотехническая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы.
По данным Life, взрывное устройство начинили мелкими гвоздями и завернули в купюру.
Возбуждено дело по факту покушения на убийство ребенка.
ПроисшествияКрасногорскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
