СК раскрыл подробности взрыва в Красногорске, при котором пострадал ребенок
СК раскрыл подробности взрыва в Красногорске, при котором пострадал ребенок
СК раскрыл подробности взрыва в Красногорске, при котором пострадал ребенок
В Красногорске ребенок получил травмы, подняв взрывное устройство, замаскированное под брошенные деньги, сообщили РИА Новости в СК. РИА Новости, 12.11.2025
красногорск
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Красногорске ребенок получил травмы, подняв взрывное устройство, замаскированное под брошенные деньги, сообщили РИА Новости в СК.
Следствием установлено, что вечером 11 ноября 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома в городе Красногорске
, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой, после чего произошла детонация и ребенок получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован", — заявили в ведомстве.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, в свою очередь, уточнила, что ребенок находится в тяжелом состоянии, ему частично ампутировали пальцы.
Следователи и криминалисты изучили место происшествия, назначена взрывотехническая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы.
По данным Life
, взрывное устройство начинили мелкими гвоздями и завернули в купюру.
Возбуждено дело по факту покушения на убийство ребенка.