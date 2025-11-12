СК раскрыл подробности взрыва в Красногорске, при котором пострадал ребенок

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Красногорске ребенок получил травмы, подняв взрывное устройство, замаскированное под брошенные деньги, сообщили РИА Новости в СК.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, в свою очередь, уточнила, что ребенок находится в тяжелом состоянии, ему частично ампутировали пальцы.