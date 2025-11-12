https://ria.ru/20251112/krasnoarmeysk-2054448973.html
ВС России активно наступают в западной части Красноармейска
ВС России активно наступают в западной части Красноармейска - РИА Новости, 12.11.2025
ВС России активно наступают в западной части Красноармейска
Штурмовые группы ВС РФ ведут активные наступательные действия в западной части Красноармейска, северо-западных и восточных кварталах центрального района, а... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:43:00+03:00
2025-11-12T12:43:00+03:00
2025-11-12T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВС России активно наступают в западной части Красноармейска
МО РФ: Штурмовые группы ВС РФ ведут наступательные действия в Красноармейске