ВС России активно наступают в западной части Красноармейска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 12.11.2025 (обновлено: 12:53 12.11.2025)
ВС России активно наступают в западной части Красноармейска
ВС России активно наступают в западной части Красноармейска - РИА Новости, 12.11.2025
ВС России активно наступают в западной части Красноармейска
Штурмовые группы ВС РФ ведут активные наступательные действия в западной части Красноармейска, северо-западных и восточных кварталах центрального района, а... РИА Новости, 12.11.2025
ВС России активно наступают в западной части Красноармейска

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Штурмовые группы ВС РФ ведут активные наступательные действия в западной части Красноармейска, северо-западных и восточных кварталах центрального района, а также на территории западной промзоны, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
