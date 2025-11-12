Что произошло сразу после выхода Леонова в открытый космос

Алексей Леонов 18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым выполнял полет в космос в качестве второго пилота на космическом корабле "Восход-2"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Алексей Леонов 18 марта 1965-го совершил подвиг, который навсегда вписал его имя в историю. Стал первым человеком, шагнувшим в открытый космос. Об этом знают все. Но мало кто знает, что после триумфального выхода началась настоящая борьба за жизнь.

Семь смертельных опасностей на орбите

Полет корабля "Восход-2" стал по-настоящему героическим не только из-за выхода в открытый космос. Во время миссии случилось семь серьезных нештатных ситуаций, четыре из которых могли закончиться трагедией.

Выход начался через 1 час 35 минут после старта, на втором витке вокруг Земли. Космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев толком не отошли от сильных перегрузок при выводе корабля на орбиту. Медики не знали, как поведет себя психика человека, когда он оттолкнется от корабля и зависнет над бездной.

Леонов находился в открытом космосе 12 минут 09 секунд, удалившись от "Восхода" на 5,35 метра. Его связывал с кораблем трос, через который подавался кислород и осуществлялась связь.

Когда скафандр взбунтовался

Скафандр испытывали на Земле, но как поведет себя это устройство в безвоздушном пространстве, предугадать не мог никто. Через несколько минут после выхода произошло то, чего не ожидал никто.

"В космическом вакууме скафандр раздулся, не выдержали ни ребра жесткости, ни плотная ткань. Руки вышли из перчаток, когда я брался за поручень, а ноги — из сапог", — вспоминал космонавт.

Леонов должен был сфотографировать Землю специальной камерой, укрепленной на скафандре. Но понял , что не сможет — пальцы не чувствовали перчаток. Скафандр продолжал раздуваться, космонавт оказался словно внутри воздушного шара.

Смертельный риск: вход головой вперед

Пришло время возвращаться на корабль. И тут выяснилась главная проблема : зазор между плечами раздутого скафандра и краями входного люка составлял всего два сантиметра. В шлюзовую камеру полагалось входить ногами вперед — только так можно было закрыть крышку отсека.

Но втиснуться в шлюз в раздутом скафандре не удавалось. Связь с Землей работала, но Леонов прекрасно понимал: в открытом космосе, кроме него самого и напарника Павла Беляева, никто не сможет по-настоящему помочь.

Космонавт принял решение . На рукаве скафандра был специальный клапан — конструкторы предприятия "Звезда" предусмотрели такой режим. Леонов сбросил давление внутри скафандра со штатных 0,4 атмосферы до запасного режима — 0,27 атмосферы.

Это был смертельный риск. При таком резком падении давления мог закипеть азот в крови — как бывает при слишком быстром подъеме водолазов. Но космонавт посчитал , что уже час дышал чистым кислородом, и азот успел "вымыться" из организма.

© РИА Новости Перейти в медиабанк Летчик-космонавт СССР, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов СССР Юрий Гагарин дает последние наставления космонавту, командиру космического корабля "Восход-2" Павлу Беляеву перед стартом, космодром Байконур © РИА Новости Перейти в медиабанк Летчик-космонавт СССР, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов СССР Юрий Гагарин дает последние наставления космонавту, командиру космического корабля "Восход-2" Павлу Беляеву перед стартом, космодром Байконур

Давление упало, скафандр сдулся. Леонову удалось втиснуться в шлюзовую камеру, но не ногами вперед, как положено по инструкции, а головой. Внутри шлюза пришлось развернуться. Это был гениальный ход, и он спас жизнь.

Но и это было не все. Люк закрылся неплотно , и автоматика начала нагнетать кислород, стремясь компенсировать потери воздуха. Достаточно было одной искры, чтобы произошел взрыв. Экипаж рисковал и тем, что кислорода может не хватить до посадки. К счастью, спустя какое-то время люк под давлением встал на место, и щель закрылась.

Впервые в истории — посадка вручную

При подготовке к посадке отстреливалась шлюзовая камера. От этого датчики ориентации на Солнце покрылись пылью. Когда космонавты включили систему автоматической ориентации перед посадкой, она просто не сработала.

Топливо было на исходе, и нужно было принимать решение. Ждать советов Центра управления полетом не было времени — топливо расходовалось с каждой минутой, к тому же "Восход" вышел из зоны радиовидимости.

Беляев и Леонов выключили автоматику и впервые в истории перешли на ручное управление кораблем. Это был еще один прецедент в космонавтике.

Корабль приземлился не на подготовленный полигон, где экипаж ждали военные и медики, а в глухой пермской тайге. "Восход-2" сел 19 марта в 12 часов 2 минуты 17 секунд в 30 километрах от города Березники Пермской области.

Трое суток в тайге

Чудесно пережив опасности на орбите, космонавты теперь имели все шансы банально погибнуть уже дома — от холода. Приземлились они в тайге, в сильный мороз, недалеко от сел Кургановка и Березовка.

"У меня в скафандре было по колено влаги, примерно шесть литров. Так в ногах и булькало. Мы сняли скафандры, разделись догола, выжали белье, надели его вновь. Затем спороли экранно-вакуумную теплоизоляцию обшивки кабины. Всю жесткую часть выбросили, а остальное надели на себя. Сверху обмотались парашютными стропами, как две сосиски", — вспоминал Алексей Архипович.

Первым Леонова и Беляева заметил местный охотник Иван Федосеев. Он проверял капканы на куниц, когда наткнулся на капсулу и двух космонавтов. Сначала подумал — привиделось. Когда понял, что перед ним настоящие люди, развел им костер — у тех отсырели спички. Космонавты угостили его космической едой, а он их — хлебом с салом. Федосеев сообщив о находке в сельсовет, откуда информация дошла до руководства и спасателей.

"От них не было вестей. Честно говоря, мы считали, что экипаж погиб. Когда пришло сообщение, что они сели в тайге, живы и здоровы, Сергей Павлович (Королев. — Прим. ред.) заплакал", — вспоминал Гай Северин, руководитель КБ "Звезда".

Борьба за жизнь на Земле

Однако отогреть космонавтов и организовать полноценную эвакуацию местные жители не могли самостоятельно. На месте был глубокий снег, плотный лес, а космонавты промокли, потеряли силы и нуждались в профессиональной помощи.

Вертолетчикам подобраться к космонавтам было затруднительно — места для посадки не хватало. Начали думать, как быть. Авиаторы предложили поднять их в специальной сетке. Но столичное начальство и военные запретили рисковать космонавтами.

Тогда на этой же сетке с вертолета "сбросили" лесоруба Василия Наседкина. Чтобы отогреть замерзающих космонавтов, с вертолета скинули и огромный котел. Развели костер и усадили отогреваться в котел с горячей водой Леонова и Беляева.