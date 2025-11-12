https://ria.ru/20251112/korruptsiya-2054548331.html
Экс-министра здравоохранения Владимирской области обвинили в коррупции
Экс-министра здравоохранения Владимирской области обвинили в коррупции - РИА Новости, 12.11.2025
Экс-министра здравоохранения Владимирской области обвинили в коррупции
Бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина обвиняют в превышении должностных полномочий при закупках медицинского оборудования с... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:10:00+03:00
2025-11-12T17:10:00+03:00
2025-11-12T17:10:00+03:00
происшествия
владимирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989119298_467:222:807:414_1920x0_80_0_0_c059801794ff47a5a9e544279e1230d9.jpg
https://ria.ru/20251111/glava-2054107981.html
владимирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989119298_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b8c2bb4b7e05804124973bf90f3a103a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-министра здравоохранения Владимирской области обвинили в коррупции
СК: ущерб от деятельности экс-главы владимирского Минздрава превысил 53 млн руб
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина обвиняют в превышении должностных полномочий при закупках медицинского оборудования с ущербом более 53 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
"Следственными органами СК России
по Владимирской области
расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, осенью 2024 года обвиняемый при организации закупок для нужд 13 медицинских организаций региона 42-х наркозно-дыхательных аппаратов, лоббировал интересы конкретной коммерческой фирмы, за что получил от ее представителя в подарок бытовую технику. Уточняется, что при этом медицинское оборудование было поставлено по завышенной стоимости. В результате чего бюджету области был причинен ущерб на сумму более 53 миллионов рублей.