Экс-министра здравоохранения Владимирской области обвинили в коррупции - 12.11.2025
17:10 12.11.2025
Экс-министра здравоохранения Владимирской области обвинили в коррупции
Бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина обвиняют в превышении должностных полномочий при закупках медицинского оборудования
происшествия, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-министра здравоохранения Владимирской области обвинили в коррупции

СК: ущерб от деятельности экс-главы владимирского Минздрава превысил 53 млн руб

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина обвиняют в превышении должностных полномочий при закупках медицинского оборудования с ущербом более 53 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
"Следственными органами СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, осенью 2024 года обвиняемый при организации закупок для нужд 13 медицинских организаций региона 42-х наркозно-дыхательных аппаратов, лоббировал интересы конкретной коммерческой фирмы, за что получил от ее представителя в подарок бытовую технику. Уточняется, что при этом медицинское оборудование было поставлено по завышенной стоимости. В результате чего бюджету области был причинен ущерб на сумму более 53 миллионов рублей.
Глава города Владимира Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Мэр Владимира предстанет перед судом по обвинению в получении взятки
11 ноября, 10:16
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
