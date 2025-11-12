Рейтинг@Mail.ru
Токаев обсудил с Путиным укрепление координации в ШОС, СНГ, ОДКБ - РИА Новости, 12.11.2025
17:04 12.11.2025
Токаев обсудил с Путиным укрепление координации в ШОС, СНГ, ОДКБ
Токаев обсудил с Путиным укрепление координации в ШОС, СНГ, ОДКБ - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев обсудил с Путиным укрепление координации в ШОС, СНГ, ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным укрепление координации в ШОС, СНГ, ОДКБ и других международных... РИА Новости, 12.11.2025
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
шос
снг
одкб
казахстан
россия
казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, шос, снг, одкб
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, ШОС, СНГ, ОДКБ
Токаев обсудил с Путиным укрепление координации в ШОС, СНГ, ОДКБ

Путин и Токаев обсудили укрепление координации в международных структурах

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным укрепление координации в ШОС, СНГ, ОДКБ и других международных структурах.
“В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и глобальной проблематике. Казахстан и Россия активно и успешно взаимодействуют на многосторонних площадках. Мы подтвердили готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств, Организации договора коллективной безопасности и других многосторонних структурах”, - сказал он по итогам российско-казахстанских переговоров.
Как отметил глава Казахстана, переговоры подтвердили рабочий настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин оценил итоги переговоров с Токаевым
КазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинШОССНГОДКБ
 
 
