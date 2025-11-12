Песков ответил на вопрос о текущих контактах России и Украины

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кремлю нечего сообщить о текущих контактах России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил во вторник, что прибыл в Стамбул для разблокировки процесса обмена военнопленными. Журналисты задали Пескову вопрос о том, отправится ли кто-то в Стамбул от российской стороны и ведутся ли какие-то контакты между Россией и Украиной на данный момент.
"Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что страна готова принять в Стамбуле четвёртый раунд переговоров между Москвой и Киевом.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.