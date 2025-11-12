Кондратьев: 493 млрд руб доходов поступило в бюджет Кубани

КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. За 10 месяцев в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 493 миллиарда рублей собственных доходов, сообщил на краевом совещании губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края провел совещание со своими заместителями по вопросам социально-экономического развития региона.

"За 10 месяцев в консолидированный бюджет края поступило 493 миллиарда рублей собственных доходов. Это почти на 26 миллиардов рублей больше, чем за тот же период прошлого года. По итогам 2025 года налоговые и неналоговые доходы должны составить не менее 595 миллиардов рублей. Мы должны внимательно смотреть на ситуацию в каждом районе и на каждом предприятии. В индивидуальном режиме контролировать экономическое состояние всех налогоплательщиков. Налоги - это основа бюджета. Важно эффективно распоряжаться этими средствами, чтобы мы продолжали в полном объеме выполнять все социальные обязательства перед жителями", - сказал Кондратьев на совещании.

Первый вице-губернатор края Игорь Галась сообщил, что в рейтинге регионов по объему поступлений налоговых и неналоговых доходов за 10 месяцев 2025 года край вернулся на четвертое место, обогнав Татарстан.

"Темп роста поступления налога на прибыль организаций по краю опережает среднероссийский показатель и составляет 94,5 процента. Из 10 регионов, обеспечивающих две трети поступлений по налогу на прибыль в целом в бюджеты субъектов, Краснодарский край по динамике на пятом месте, после Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской области и Красноярского края", - сказал на совещании Галась.

Вице-губернатор Александр Руденко сообщил, что в регионе более 1,5 миллионов жителей получают те или иные выплаты и помощь. Всего это порядка 40 финансовых мер поддержки. На этот год объем бюджета на соцзащиту составил 111 миллиардов рублей.