Кондратьев: 493 млрд руб доходов поступило в бюджет Кубани
Краснодарский край
 
21:25 12.11.2025
Кондратьев: 493 млрд руб доходов поступило в бюджет Кубани
Кондратьев: 493 млрд руб доходов поступило в бюджет Кубани
Кондратьев: 493 млрд руб доходов поступило в бюджет Кубани
За 10 месяцев в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 493 миллиарда рублей собственных доходов, сообщил на краевом совещании губернатор региона РИА Новости, 12.11.2025
вениамин кондратьев
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Кондратьев: 493 млрд руб доходов поступило в бюджет Кубани

Кондратьев: 493 млрд руб доходов поступило в консолидированный бюджет Кубани

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Вениамин Кондратьев . Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. За 10 месяцев в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 493 миллиарда рублей собственных доходов, сообщил на краевом совещании губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Губернатор Краснодарского края провел совещание со своими заместителями по вопросам социально-экономического развития региона.
"За 10 месяцев в консолидированный бюджет края поступило 493 миллиарда рублей собственных доходов. Это почти на 26 миллиардов рублей больше, чем за тот же период прошлого года. По итогам 2025 года налоговые и неналоговые доходы должны составить не менее 595 миллиардов рублей. Мы должны внимательно смотреть на ситуацию в каждом районе и на каждом предприятии. В индивидуальном режиме контролировать экономическое состояние всех налогоплательщиков. Налоги - это основа бюджета. Важно эффективно распоряжаться этими средствами, чтобы мы продолжали в полном объеме выполнять все социальные обязательства перед жителями", - сказал Кондратьев на совещании.
Первый вице-губернатор края Игорь Галась сообщил, что в рейтинге регионов по объему поступлений налоговых и неналоговых доходов за 10 месяцев 2025 года край вернулся на четвертое место, обогнав Татарстан.
"Темп роста поступления налога на прибыль организаций по краю опережает среднероссийский показатель и составляет 94,5 процента. Из 10 регионов, обеспечивающих две трети поступлений по налогу на прибыль в целом в бюджеты субъектов, Краснодарский край по динамике на пятом месте, после Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской области и Красноярского края", - сказал на совещании Галась.
Вице-губернатор Александр Руденко сообщил, что в регионе более 1,5 миллионов жителей получают те или иные выплаты и помощь. Всего это порядка 40 финансовых мер поддержки. На этот год объем бюджета на соцзащиту составил 111 миллиардов рублей.
"Значительную поддержку получают семьи с детьми, в том числе приемные. По-прежнему в центре внимания участники СВО и их семьи. Помимо прямых выплат, приоритетного трудоустройства и расширенных мер поддержки, участники оздоравливаются по сертификату в здравницах. Помогаем с модернизацией лагерей, создаем доступную среду для инклюзивных смен. На бесплатные путевки направили более 2 миллиардов рублей. Уже отдохнуло 45 тысяч ребят", - добавил на совещании Руденко.
Краснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
