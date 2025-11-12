https://ria.ru/20251112/kolesnikov-2054590008.html
Колесников взял золото чемпионата России на короткой воде
Колесников взял золото чемпионата России на короткой воде - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Колесников взял золото чемпионата России на короткой воде
Николай Колесников стал победителем на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Николай Колесников стал победителем на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Результат Колесникова
составил 1 минуту 42,35 секунды. Серебро завоевал Даниил Шаталов (1.42,92), бронзу - Владислав Резниченко (1.43,10).
У женщин на дистанции 200 метров кролем лучшей стала Дарья Сурушкина (1.56,46). Далее расположились Ксения Мишарина (1.56,80) и Анастасия Саратова (1.57,79).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится в среду, 12 ноября.