ПСБ провел бизнес-миссию в Китай для компаний из воссоединенных регионов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ПСБ организовал для предпринимателей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей бизнес-миссию в Китай с целью установления контактов с перспективными партнерами и выхода на новые рынки, сообщает банк.

В состав бизнес-миссии вошли победители всероссийского конкурса "Знай наших" в специальной номинации банка "Бренды исторических регионов. Энергия созидания".

Предприниматели Донбасса и Новороссии, специализирующиеся на производстве продуктов питания и одежды, сельском хозяйстве и промышленных технологиях, посетили финансовый центр Китая - Шанхай - и побывали на Китайской международной выставке импортных товаров, объединяющей представителей бизнеса и госвласти более чем из 100 стран.

Переговоры с зарубежными партнерами, организованные ПСБ в рамках выставки, позволили предпринимателям продемонстрировать ассортимент своей продукции, а также обсудить условия закупки российских товаров иностранными компаниями.