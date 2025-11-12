https://ria.ru/20251112/kitay-2054535917.html
ПСБ провел бизнес-миссию в Китай для компаний из воссоединенных регионов
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ПСБ организовал для предпринимателей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей бизнес-миссию в Китай с целью установления контактов с перспективными партнерами и выхода на новые рынки, сообщает банк.
В состав бизнес-миссии вошли победители всероссийского конкурса "Знай наших" в специальной номинации банка "Бренды исторических регионов. Энергия созидания".
Предприниматели Донбасса и Новороссии, специализирующиеся на производстве продуктов питания и одежды, сельском хозяйстве и промышленных технологиях, посетили финансовый центр Китая - Шанхай - и побывали на Китайской международной выставке импортных товаров, объединяющей представителей бизнеса и госвласти более чем из 100 стран.
Переговоры с зарубежными партнерами, организованные ПСБ в рамках выставки, позволили предпринимателям продемонстрировать ассортимент своей продукции, а также обсудить условия закупки российских товаров иностранными компаниями.
"ПСБ обеспечивает предпринимателям практические возможности для выхода на новые рынки и установления контактов с перспективными поставщиками. Уникальные товары наших локальных производителей, реализованные в промышленном масштабе и при этом сохраняющие элементы национальной идентичности, уже пользуются большим спросом за рубежом. А организованная банком деловая миссия в Китай укрепила интерес к российской продукции со стороны международных партнеров, что даст дополнительный импульс развитию экспорта", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.