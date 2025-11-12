Посольство Китая дало Вашингтону совет о взаимодействии с Пекином

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости, Сергей Попов. Правильный путь взаимодействия с Китаем - это не подход с позиции силы, а равноправие и взаимоуважение, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в свете высказываний президента США Дональда Трампа.

"Для двух стран работать друг с другом в рамках подхода с "позиции силы" - это неправильный путь. Вместо этого равенство и взаимоуважение - это правильный путь", - заявил высокопоставленный дипломат.