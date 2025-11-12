Рейтинг@Mail.ru
Посольство Китая дало Вашингтону совет о взаимодействии с Пекином - РИА Новости, 12.11.2025
02:54 12.11.2025
Посольство Китая дало Вашингтону совет о взаимодействии с Пекином
Посольство Китая дало Вашингтону совет о взаимодействии с Пекином

Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости, Сергей Попов. Правильный путь взаимодействия с Китаем - это не подход с позиции силы, а равноправие и взаимоуважение, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в свете высказываний президента США Дональда Трампа.
"Для двух стран работать друг с другом в рамках подхода с "позиции силы" - это неправильный путь. Вместо этого равенство и взаимоуважение - это правильный путь", - заявил высокопоставленный дипломат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп заявил, что Китай избегает конфронтации с США
Вчера, 03:43
Американский Дональд Трамп накануне в телеинтервью заявил, что с Китаем нужно вести дела с позиции силы, а Пекин якобы не хочет связываться с Вашингтоном из-за большого количества ракет у США.
Лю Пэнъюй со своей стороны напомнил о достижении важного для сотрудничества понимания в ходе встречи Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина в Южной Корее.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 2 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Трамп считает, что Китай нуждается в отношениях с США
2 сентября, 22:52
 
