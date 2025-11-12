https://ria.ru/20251112/kitaj-2054615848.html
Китай запретил 13 прекурсоров для фентанила по плану с США, заявил Патель
Китай запретил 13 прекурсоров для фентанила по плану с США, заявил Патель - РИА Новости, 12.11.2025
Китай запретил 13 прекурсоров для фентанила по плану с США, заявил Патель
Китай в рамках достигнутого соглашения с США запретил все 13 прекурсоров, необходимых для производства синтетического опиоида фентанила, заявил в среду глава... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T21:59:00+03:00
2025-11-12T21:59:00+03:00
2025-11-12T21:59:00+03:00
в мире
китай
сша
кэш патель
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_49949975d3b40d4ace79d61fb546b7e3.jpg
https://ria.ru/20251109/kitaj-2053743910.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_461:0:5069:3456_1920x0_80_0_0_f55b414daadaa24bb76908e571c60873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, кэш патель, фбр
В мире, Китай, США, Кэш Патель, ФБР
Китай запретил 13 прекурсоров для фентанила по плану с США, заявил Патель
Патель: Китай запретил все 13 прекурсоров для фентанила по соглашению с США