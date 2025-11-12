Посольство Китая ответило на слова Трампа о ракетах

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости, Сергей Попов. Международное сообщество надеется увидеть сотрудничество США и Китая, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что с Пекином надо взаимодействовать с позиции силы.
Он выразил надежду на то, что США и Китай смогут работать ради честного воплощения достигнутого в ходе встречи лидеров в Южной Корее "важного общего понимания". Как сказал Лю Пэнъюй, такая работа позволит добавить в отношения Вашингтона и Пекина и в целом в мире больше определенности и стабильности.
Американский Дональд Трамп накануне в телеинтервью заявил, что с Китаем нужно вести дела с позиции силы, а Пекин якобы не хочет связываться с Вашингтоном из-за большого количества ракет у США.
