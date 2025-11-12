Рейтинг@Mail.ru
12.11.2025
02:57 12.11.2025
Посольство Китая ответило на слова Трампа о ракетах
Посольство Китая ответило на слова Трампа о ракетах
Международное сообщество надеется увидеть сотрудничество США и Китая, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй
Посольство Китая ответило на слова Трампа о ракетах

Посольство Китая: миру нужны стабильные отношения Вашингтона и Пекина

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости, Сергей Попов. Международное сообщество надеется увидеть сотрудничество США и Китая, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что с Пекином надо взаимодействовать с позиции силы.
"Прочные и стабильные отношения США и Китая отвечают фундаментальным интересам двух народов и являются тем, что надеется увидеть международное сообщество", - сказал высокопоставленный дипломат.
