Посольство Китая ответило на слова Трампа о ракетах

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости, Сергей Попов. Международное сообщество надеется увидеть сотрудничество США и Китая, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что с Пекином надо взаимодействовать с позиции силы.