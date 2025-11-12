Киселев оценил развитие винного туризма в России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия идет по пути развития здорового винного туризма, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) России Дмитрий Киселев.
"Речь ведется не столько о гостиницах, сколько о таких туристических объектах на виноградниках площадью более 5 гектаров. Это была мечта виноделов и виноградарей - продавать вино и виноград прямо у себя в хозяйстве. Что, собственно, происходит везде в мире. То, что у нас до сих пор этого не было, - это была аномалия. Сейчас мы идем по развитию здорового винного туризма", - сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 24" в кулуарах Российского винодельческого форума.
Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в России" был принят в конце 2019 года, вступил в силу в середине 2020 года. Это базовый документ для отрасли, который содержит основные понятия и требования к винной продукции и ее производству в РФ. В числе прочего закон ввел понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.