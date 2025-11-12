Киселев оценил развитие винного туризма в России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия идет по пути развития здорового винного туризма, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) России Дмитрий Киселев.

Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.