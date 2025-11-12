Киселев рассказал, какой должна быть доля отечественного вина на рынке

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Доля отечественного вина на российском рынке должна быть более 80% против 63,5% сейчас - нам есть куда стремиться, заявил журналистам член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума.

"Так что я думаю, что у нас светлое здесь абсолютно будущее в этой отрасли. Это, наверное, самая быстро развивающаяся отрасль внутри сельского хозяйства. Вот сейчас виноделие - это просто гордость страны, гордость России", - добавил он.