Рейтинг@Mail.ru
Киселев рассказал, какой должна быть доля отечественного вина на рынке - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/kiselev-2054581783.html
Киселев рассказал, какой должна быть доля отечественного вина на рынке
Киселев рассказал, какой должна быть доля отечественного вина на рынке - РИА Новости, 12.11.2025
Киселев рассказал, какой должна быть доля отечественного вина на рынке
Доля отечественного вина на российском рынке должна быть более 80% против 63,5% сейчас - нам есть куда стремиться, заявил журналистам член правления Ассоциации... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:24:00+03:00
2025-11-12T18:24:00+03:00
экономика
россия
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156253/72/1562537266_0:0:3152:1772_1920x0_80_0_0_95df8cbfb335b7922ab2e295025b8694.jpg
https://ria.ru/20251112/vina-2054444931.html
https://ria.ru/20251112/vino-2054501526.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156253/72/1562537266_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_805553cca920b6ce7fdbbd48e9b160c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий киселев
Экономика, Россия, Дмитрий Киселев
Киселев рассказал, какой должна быть доля отечественного вина на рынке

Киселев: доля отечественного вина на российском рынке должна быть более 80%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Доля отечественного вина на российском рынке должна быть более 80% против 63,5% сейчас - нам есть куда стремиться, заявил журналистам член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума.
"Если мы сейчас занимаем, российские вина, 63% с половиной отечественного рынка вина - я надеюсь, что мы должны занимать так, как и во Франции, больше 80% французского вина, как в Италии - то же самое. Поэтому нам есть куда стремиться. Наше вино будет становиться более качественным, более выдержанным и старым, потому что сейчас там еще пять лет или сколько нужно пройти, и это уже будут 10-15-летние вина", - сказал Киселев.
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Титов рассказал об участии российских виноделов в конкурсе в Сан-Франциско
Вчера, 12:33
"Так что я думаю, что у нас светлое здесь абсолютно будущее в этой отрасли. Это, наверное, самая быстро развивающаяся отрасль внутри сельского хозяйства. Вот сейчас виноделие - это просто гордость страны, гордость России", - добавил он.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
Производство игристых вин в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Киселев оценил развитие винодельческой отрасли в России
Вчера, 15:28
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала