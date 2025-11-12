https://ria.ru/20251112/kiselev-2054581783.html
Киселев рассказал, какой должна быть доля отечественного вина на рынке
Доля отечественного вина на российском рынке должна быть более 80% против 63,5% сейчас - нам есть куда стремиться, заявил журналистам член правления Ассоциации...
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156253/72/1562537266_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_805553cca920b6ce7fdbbd48e9b160c1.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Доля отечественного вина на российском рынке должна быть более 80% против 63,5% сейчас - нам есть куда стремиться, заявил журналистам член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума.
"Если мы сейчас занимаем, российские вина, 63% с половиной отечественного рынка вина - я надеюсь, что мы должны занимать так, как и во Франции
, больше 80% французского вина, как в Италии
- то же самое. Поэтому нам есть куда стремиться. Наше вино будет становиться более качественным, более выдержанным и старым, потому что сейчас там еще пять лет или сколько нужно пройти, и это уже будут 10-15-летние вина", - сказал Киселев
.
"Так что я думаю, что у нас светлое здесь абсолютно будущее в этой отрасли. Это, наверное, самая быстро развивающаяся отрасль внутри сельского хозяйства. Вот сейчас виноделие - это просто гордость страны, гордость России", - добавил он.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России
. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.