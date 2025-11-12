Рейтинг@Mail.ru
Киев сорвал последние обещания по обмену пленными, заявила Захарова - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 12.11.2025 (обновлено: 21:49 12.11.2025)
Киев сорвал последние обещания по обмену пленными, заявила Захарова
Киев сорвал последние обещания по обмену пленными, заявила Захарова - РИА Новости, 12.11.2025
Киев сорвал последние обещания по обмену пленными, заявила Захарова
Киев нарушил договоренности по обменам пленными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине
Киев сорвал последние обещания по обмену пленными, заявила Захарова

Захарова: киевский режим сорвал последние обещания по обмену пленными

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Киев нарушил договоренности по обменам пленными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Последние обещания по обменам киевский режим сорвал — из 1200 договоренных поменяли менее 30%. Граждане Украины должны это знать", — написала она в Telegram-канале.
В июле во время третьего раунда мирных переговоров российская сторона предложила обменять еще не менее 1200 военнопленных.

Последний раз обмен пленными прошел 2 октября. Тогда Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 бойцов. Столько же военных были переданы Украине. До этого 24 августа стороны вернули по 146 солдат.
Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. Россия также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМария Захарова
 
 
