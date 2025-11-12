Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты минского "Динамо" разгромили "Сибирь" в матче КХЛ
21:57 12.11.2025
Хоккеисты минского "Динамо" разгромили "Сибирь" в матче КХЛ
Минское "Динамо" на своем льду разгромило новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минское "Динамо" на своем льду разгромило новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Илья Усов (19-я и 25-я минуты) и Егор Бориков (24, 53), также по шайбе забросили Сэм Энэс (3), Вадим Мороз (38) и Виталий Пинчук (52). Вратарь "Динамо" Зак Фукале отразил 20 бросков по воротам и оформил четвертый шатаут в нынешнем сезоне КХЛ.
12 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Минск
7 : 0
Сибирь
02:57 • Сам Анас
(Виталий Пинчук, Тай Смит)
18:52 • Илья Усов
(Станислав Галиев, Николас Мелоче)
23:50 • Yegor Borikov
(Никита Пышкайло)
24:39 • Илья Усов
(Вадим Мороз)
37:04 • Вадим Мороз
(Станислав Галиев, Джош Брук)
51:26 • Виталий Пинчук
(Сам Анас, Роберт Хэмилтон)
52:48 • Yegor Borikov
(Daniil Lipsky, Брэйд Лайл)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Минское "Динамо" идет на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков. "Сибирь" (17 очков) проиграла 11-й матч подряд в КХЛ и располагается на последнем, 11-м месте на Востоке.
В следующем матче минское "Динамо" 16 ноября на выезде сыграет против казанского "Ак Барса", "Сибирь" днем ранее примет московское "Динамо".
В параллельной встрече лиги нижегородское "Торпедо" на своем льду обыграло "Сочи" со счетом 5:3 (0:2, 0:0, 5:1).
