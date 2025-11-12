Хоккеисты минского "Динамо" разгромили "Сибирь" в матче КХЛ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минское "Динамо" на своем льду разгромило новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Илья Усов (19-я и 25-я минуты) и Егор Бориков (24, 53), также по шайбе забросили Сэм Энэс (3), Вадим Мороз (38) и Виталий Пинчук (52). Вратарь "Динамо" Зак Фукале отразил 20 бросков по воротам и оформил четвертый шатаут в нынешнем сезоне КХЛ.
12 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
18:52 • Илья Усов
23:50 • Yegor Borikov
(Никита Пышкайло)
24:39 • Илья Усов
(Вадим Мороз)
37:04 • Вадим Мороз
(Станислав Галиев, Джош Брук)
51:26 • Виталий Пинчук
(Сам Анас, Роберт Хэмилтон)
52:48 • Yegor Borikov
(Daniil Lipsky, Брэйд Лайл)
В следующем матче минское "Динамо" 16 ноября на выезде сыграет против казанского "Ак Барса", "Сибирь" днем ранее примет московское "Динамо".
