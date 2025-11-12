https://ria.ru/20251112/kharkov-2054461484.html
ВС России поразили место дислокации ВСУ в Харькове
ВС России поразили место дислокации ВСУ в Харькове - РИА Новости, 12.11.2025
ВС России поразили место дислокации ВСУ в Харькове
Место дислокации военных ВСУ и латиноамериканских наемников поражено в результате удара в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:35:00+03:00
2025-11-12T13:35:00+03:00
2025-11-12T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
https://ria.ru/20251112/vs-2054452339.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВС России поразили место дислокации ВСУ в Харькове
ВС РФ поразили место дислокации ВСУ и латиноамериканских наемников в Харькове