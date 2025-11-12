Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили место дислокации ВСУ в Харькове
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 12.11.2025
ВС России поразили место дислокации ВСУ в Харькове
Место дислокации военных ВСУ и латиноамериканских наемников поражено в результате удара в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:35:00+03:00
2025-11-12T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Место дислокации военных ВСУ и латиноамериканских наемников поражено в результате удара в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Харьков... Там были замечены украинские военные... и иностранные наемники. По описанию - латиноамериканцы ", - рассказал собеседник агентства.
Лебедев предположил, что также был поражен склад с военным инвентарем - "судя по сильному взрыву и последовавшей детонации".
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ в районе Петровки
Специальная военная операция на УкраинеХарьковСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
