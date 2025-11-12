Рейтинг@Mail.ru
В Казани задержали жителя Чувашии, планировавшего стать террористом - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/kazan-2054415067.html
В Казани задержали жителя Чувашии, планировавшего стать террористом
В Казани задержали жителя Чувашии, планировавшего стать террористом - РИА Новости, 12.11.2025
В Казани задержали жителя Чувашии, планировавшего стать террористом
Житель Чувашии, планировавший выехать за рубеж для участия в деятельности международной террористической организации, задержан в аэропорту Казани, сообщает... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:08:00+03:00
2025-11-12T11:08:00+03:00
происшествия
россия
казань
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577322267_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_691f09b5258b8c15d614a6f6c5f96dd8.jpg
https://ria.ru/20251106/sud-2053196866.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577321038_0:0:2203:1653_1920x0_80_0_0_5206c0c495a09a185fa4f55e5c16286c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, казань, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Казань, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Казани задержали жителя Чувашии, планировавшего стать террористом

В аэропорту Казани задержали планировавшего стать террористом жителя Чувашии

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя – РИА Новости. Житель Чувашии, планировавший выехать за рубеж для участия в деятельности международной террористической организации, задержан в аэропорту Казани, сообщает пресс-служба УФСБ России по Чувашии.
В ходе следствия установлено, что подозреваемый, придерживаясь террористических взглядов, вступил в переписку в мессенджерах с функционерами одной из международных террористических организаций, в ходе которой выразил желание вступить в ее ряды в качестве активного участника. Для этого он решил выехать в одно из ближневосточных государств.
"Получив необходимые сведения о маршруте выезда из России, злоумышленник прибыл в международный аэропорт Казани, где был задержан сотрудниками УФСБ России по Чувашии совместно с коллегами из Татарстана, а также сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям", - говорится в сообщении.
В отношении 52-летнего уроженца Чувашии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). Сотрудники ФСБ устанавливают все обстоятельства произошедшего и выявляют иные эпизоды преступной деятельности фигуранта.
Аэропорт Казани - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Казани контрабандист пытался ввезти изделия из кожи редких рептилий
6 ноября, 15:01
 
ПроисшествияРоссияКазаньФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала