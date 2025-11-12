В Казани задержали жителя Чувашии, планировавшего стать террористом

В ходе следствия установлено, что подозреваемый, придерживаясь террористических взглядов, вступил в переписку в мессенджерах с функционерами одной из международных террористических организаций, в ходе которой выразил желание вступить в ее ряды в качестве активного участника. Для этого он решил выехать в одно из ближневосточных государств.