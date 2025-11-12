https://ria.ru/20251112/kazan-2054415067.html
В Казани задержали жителя Чувашии, планировавшего стать террористом
В Казани задержали жителя Чувашии, планировавшего стать террористом
В Казани задержали жителя Чувашии, планировавшего стать террористом
12.11.2025
происшествия
россия
казань
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
казань
В Казани задержали жителя Чувашии, планировавшего стать террористом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя – РИА Новости. Житель Чувашии, планировавший выехать за рубеж для участия в деятельности международной террористической организации, задержан в аэропорту Казани, сообщает пресс-служба УФСБ России по Чувашии.
В ходе следствия установлено, что подозреваемый, придерживаясь террористических взглядов, вступил в переписку в мессенджерах с функционерами одной из международных террористических организаций, в ходе которой выразил желание вступить в ее ряды в качестве активного участника. Для этого он решил выехать в одно из ближневосточных государств.
"Получив необходимые сведения о маршруте выезда из России
, злоумышленник прибыл в международный аэропорт Казани
, где был задержан сотрудниками УФСБ России по Чувашии совместно с коллегами из Татарстана, а также сотрудниками пограничного управления ФСБ
России по Саратовской и Самарской областям", - говорится в сообщении.
В отношении 52-летнего уроженца Чувашии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). Сотрудники ФСБ устанавливают все обстоятельства произошедшего и выявляют иные эпизоды преступной деятельности фигуранта.