Недра, атом и космос: о чем Путин договорился с Токаевым
18:21 12.11.2025 (обновлено: 19:41 12.11.2025)
Недра, атом и космос: о чем Путин договорился с Токаевым
Недра, атом и космос: о чем Путин договорился с Токаевым
Недра, атом и космос: о чем Путин договорился с Токаевым
Двухдневный государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился подписанием декларации о выводе двусторонних отношений на...
2025-11-12T18:21:00+03:00
2025-11-12T19:41:00+03:00
россия
казахстан
москва
касым-жомарт токаев
владимир путин
большой театр
су-35
дмитрий песков
россия
казахстан
москва
россия, казахстан, москва, касым-жомарт токаев, владимир путин, большой театр, су-35, дмитрий песков
Россия, Казахстан, Москва, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Большой театр, Су-35, Дмитрий Песков

Недра, атом и космос: о чем Путин договорился с Токаевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Двухдневный государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился подписанием декларации о выводе двусторонних отношений на новый уровень стратегического партнерства. Как подчеркнул Владимир Путин, "у нас все получается". Об открывшихся перспективах — в материале РИА Новости.

Все получается

Оба президента по видеосвязи из Москвы выступили на XXI Форуме межрегионального сотрудничества, который проходит в казахстанском Уральске.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
"Отрадно, что взаимодействие наших стран в торгово-экономической, инвестиционной сфере из года в год показывает устойчивый рост. Россия — крупнейший торговый и инвестиционный партнер Казахстана. <…> В 2024-м российские инвестиции достигли рекордного уровня в четыре миллиарда долларов, а общий объем накопленных российских инвестиций в Казахстан превысил 27 миллиардов долларов. Казахстанские вложения в Россию составляют порядка девяти миллиардов долларов", — рассказал участникам форума Токаев.
Путин сделал акцент на профессиональном образовании: "Квалифицированные кадры по прикладным специальностям особенно востребованы. Это обусловлено проводимыми в наших странах программами импортозамещения, создания собственных технологических производств и локализации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью".
Перед этим он высоко оценил эффективность двустороннего сотрудничества. "Надо сказать, что у нас все получается. Когда я говорю все, я имею в виду и межрегиональные связи. Почти десять регионов Российской Федерации активно работают практически со всеми регионами Казахстана", — отметил глава государства.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
В свою очередь, Токаев подчеркнул, что Казахстан со всей ответственностью подходит к стратегическому сотрудничеству с Россией. В результате отношения успешно развиваются во всех сферах. В частности, взаимный товарооборот за последние пять лет вырос почти на 50 процентов — до 27,8 миллиарда долларов в 2024-м. Цель на ближайшее будущее — 30 миллиардов.
Министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев заверил: для этого есть все возможности. Так, уже реализовали 14 совместных экономических проектов на сумму 4,4 миллиарда долларов, а впереди — свыше трех десятков, которые оцениваются более чем в 30 миллиардов.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров
Токаев особо выделил сотрудничество в атомной энергетике: готовится соглашение о строительстве АЭС. "Речь идет не только о самой станции, но и о создании новой сферы компетенций", — подчеркнул он.
И добавил: молодое поколение россиян и казахстанцев не застало Советский Союз, поэтому им нужно передать знания друг о друге и понимание важности сотрудничества в сложившейся реальности. "Наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно", — указал казахстанский лидер.
Вековая дружба

Государственный визит Токаева в Россию двудневный: 11-12 ноября. По пути его самолет сопровождал почетный караул из истребителей Су-35, Москву украсили казахстанскими флагами. Изображение голубого полотнища с желтыми солнцем и орлом появилось и на Останкинской башне. По дороге из аэропорта высокого гостя приветствовали огромные билборды.
© Фото : AqordaБорт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны России
Борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Aqorda
Борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны России
Накануне визита президент Казахстана опубликовал в "Российской газете" статью, напомнив о многовековой дружбе народов.
"Нас объединяет общее восприятие традиционных ценностей, схожие взгляды на актуальные вопросы современного бытия, совместная работа по обеспечению благополучия братских народов. На этой незыблемой основе мы уверенно идем вперед по пути многопланового сотрудничества, проявляя при этом взаимное уважение к истории, культуре, традициям наших народов", — подчеркнул он в публикации.
И сообщил, что намерен вывести отношения Астаны и Москвы на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, отметив "исключительную роль" Владимира Путина в разрешении узловых проблем международных отношений. По словам Токаева, это признают и лидеры Китая, США, Европы и Африки, с которыми он встречался за последние несколько месяцев.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаги России и Казахстана в Москве в преддверии государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
Флаги России и Казахстана в Москве в преддверии государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Россию - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаги России и Казахстана в Москве в преддверии государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
Личное общение подтвердило особые отношения президентов России и Казахстана.
"Нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались, не работали бы вместе. Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует, если они появляются, что естественно, то снимаются усилиями прежде всего глав государств и, конечно же, правительств. <…> Действительно, сегодня в неофициальной форме, в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем", — сказал Токаев Путину по прибытии.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Российский лидер предложил гостю продолжить беседу в неформальной обстановке: "Я хочу вас пригласить к себе — там посидим, чайку попьем, кофейку".
Разговор продлился около двух часов. Обсудили как двустороннюю повестку, так и международную ситуацию.
Стратегический союз

В итоге президенты подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил: значимость этого документа трудно переоценить.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления для прессы по итогам российско-казахстанских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления для прессы по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления для прессы по итогам российско-казахстанских переговоров
Также подписали программу экономического сотрудничества до 2030 года, соглашения о транзитных перевозках и транспортной безопасности, о сотрудничестве в сфере испытаний космических ракетных комплексов. Помимо этого, Москва и Астана условились открыть в Актау российское генеральное консульство. Всего приняли свыше десяти документов. В перспективе Россия собирается, например, расширить газоснабжение северных и восточных областей Казахстана и наладить совместную добычу редкоземельных металлов.
"Казахстан искренне заинтересован в процветании России", — подчеркнул Токаев после подписания документов.
Вечером главы государств отправятся в Большой театр. Там они посмотрят выступление казахстанских мастеров искусств.
 
Россия Казахстан Москва Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин Большой театр Су-35 Дмитрий Песков
 
 
