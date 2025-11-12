Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил объем нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 12.11.2025 (обновлено: 16:43 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/kazakhstan-2054532638.html
Путин оценил объем нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана
Путин оценил объем нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Путин оценил объем нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана
Доля национальных валют во взаимной торговле России и Казахстана превышает 90%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:42:00+03:00
2025-11-12T16:43:00+03:00
экономика
россия
казахстан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054531051_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_b0f131d78d11ced1ff19ec5de02e7af5.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054529614.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054531051_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_be97fbe1ed4a692e1fbe6efbf1c8b167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казахстан, владимир путин
Экономика, Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин оценил объем нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана

Путин: доля нацвалют во взаимной торговле РФ и Казахстана превысила 90%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Доля национальных валют во взаимной торговле России и Казахстана превышает 90%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Доля национальных валют во взаиморасчетах превышает уже 96%", - заявил Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России
Вчера, 16:38
 
ЭкономикаРоссияКазахстанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала