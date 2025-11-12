https://ria.ru/20251112/kazakhstan-2054527994.html
Путин оценил перспективы взаимодействия между регионами России и Казахстана
Регионы России и Казахстана имеют самые широкие перспективы для взаимодействия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
россия
казахстан
Путин: у регионов РФ и Казахстана имеются широкие перспективы для сотрудничества