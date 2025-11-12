https://ria.ru/20251112/kazahstan-2054534420.html
Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России
Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России
Казахстан для России является одним из крупневших торговых партнеров на евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
