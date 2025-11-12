Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России
16:46 12.11.2025
Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России
Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России - РИА Новости, 12.11.2025
Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России
Казахстан для России является одним из крупневших торговых партнеров на евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
россия, казахстан, владимир путин
Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России

Путин: Казахстан стал одним из крупнейших торговых партнеров России

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Казахстан для России является одним из крупневших торговых партнеров на евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для России Казахстан также является одним из крупнейших торговых партнеров в Содружестве Независимых Государств и на евразийском пространстве в целом", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-казахстанских переговоров.
Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Токаев рассказал, как в Казахстане относятся к Путину
11 ноября, 08:13
 
РоссияКазахстанВладимир Путин
 
 
