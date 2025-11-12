https://ria.ru/20251112/katok-2054317016.html
ХХ сезон ГУМ-Катка откроется на Красной площади 1 декабря
ХХ сезон ГУМ-Катка на Красной площади откроется для посетителей 1 декабря и продолжит работу до 1 марта, сообщили в пресс-службе катка.
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. ХХ сезон ГУМ-Катка на Красной площади откроется для посетителей 1 декабря и продолжит работу до 1 марта, сообщили в пресс-службе катка.
Каждый сезон ГУМ-Каток преображается в духе одного из традиционных народных промыслов России. Москвичей и гостей столицы уже радовали праздничные инсталляции с гжельскими узорами, жостовской росписью и хохломскими завитками-кудринами. В этом году вдохновением стала знаменитая дымковская игрушка – яркий глиняный сувенир, родом из Вятки, который легко узнать по белому фону, расписанному насыщенными цветами, кругами и геометрическими узорами.
Каждую субботу на льду ГУМ-Катка под руководством опытных тренеров "Красной машины" – национальной программы подготовки хоккеистов – можно будет учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта. По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения
ГУМ-Каток работает для всех гостей ежедневно с 1 декабря по 1 марта с 09:00 до 23:30. Заключительный сеанс стартует в 22:30. Продолжительность каждого сеанса – один час.
В пресс-службе отметили, что первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатные.