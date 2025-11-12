https://ria.ru/20251112/karpina-2054492918.html
Дочь Карпина шокировала подписчиков фото после года занятий бодибилдингом
Дочь Карпина шокировала подписчиков фото после года занятий бодибилдингом - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Дочь Карпина шокировала подписчиков фото после года занятий бодибилдингом
Дочь главного тренера "Динамо" и сборной России по футболу Валерия Карпина показала в социальных сетях прогресс в физической форме, которого она добилась за... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T19:49:00+03:00
2025-11-12T19:49:00+03:00
2025-11-12T19:49:00+03:00
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Дочь главного тренера "Динамо" и сборной России по футболу Валерия Карпина показала в социальных сетях прогресс в физической форме, которого она добилась за последний год.
Одну из публикаций девушка подписала: "Небольшое изменение за один год".
«
"Ты влюбилась в кроссфит. Но в итоге влюбилась в себя, в свою силу, в дисциплину, в собственную эволюцию. И в лучшую версию себя, которую открыла только благодаря тренировкам", – подписала одно из видео Карпина.
Набор мышечной массы составил около 15 килограммов при сохранении низкого уровня жировой прослойки. "Ты – машина!" – восторгаются подписчики.
С марта 2025 года все публикации Валерии посвящены исключительно тренировкам в спортивном зале. Девушка совмещает высокоинтенсивные тренировки по тяжелой атлетике, гимнастике, силовому экстриму и ряду других видов спорта.
Валерия – дочь Карпина от первого брака. Родилась в феврале 2001 года.