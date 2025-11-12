Рейтинг@Mail.ru
Дочь Карпина шокировала подписчиков фото после года занятий бодибилдингом
19:49 12.11.2025
Дочь Карпина шокировала подписчиков фото после года занятий бодибилдингом
Дочь Карпина шокировала подписчиков фото после года занятий бодибилдингом - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Дочь Карпина шокировала подписчиков фото после года занятий бодибилдингом
Дочь главного тренера "Динамо" и сборной России по футболу Валерия Карпина показала в социальных сетях прогресс в физической форме, которого она добилась за... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
валерий карпин
спорт
бодибилдинг
2025
Новости
РИА Новости Спорт
валерий карпин, спорт, бодибилдинг
Валерий Карпин, Спорт, бодибилдинг

Дочь Карпина шокировала подписчиков фото после года занятий бодибилдингом

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Дочь главного тренера "Динамо" и сборной России по футболу Валерия Карпина показала в социальных сетях прогресс в физической форме, которого она добилась за последний год.
Одну из публикаций девушка подписала: "Небольшое изменение за один год".
"Ты влюбилась в кроссфит. Но в итоге влюбилась в себя, в свою силу, в дисциплину, в собственную эволюцию. И в лучшую версию себя, которую открыла только благодаря тренировкам", – подписала одно из видео Карпина.

Набор мышечной массы составил около 15 килограммов при сохранении низкого уровня жировой прослойки. "Ты – машина!" – восторгаются подписчики.
С марта 2025 года все публикации Валерии посвящены исключительно тренировкам в спортивном зале. Девушка совмещает высокоинтенсивные тренировки по тяжелой атлетике, гимнастике, силовому экстриму и ряду других видов спорта.
Валерия – дочь Карпина от первого брака. Родилась в феврале 2001 года.
