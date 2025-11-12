С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскритиковал качество поля стадиона в Петербурге, отметив, что из-за него вратарь Матвей Сафонов пропустил мяч в игре с командой Перу.
В среду сборная России в Петербурге сыграла вничью с перуанцами в товарищеском матче со счетом 1:1. Сафонов пропустил мяч после дальнего удара, неудачно оттолкнувшись от газона.
12 ноября 2025 • начало в 20:00
18’ • Александр Головин
82’ • Алекс Валера
(Кевин Кеведо)
"Это была ничья с хорошим соперником. Расслабона не было. Претензий по отношению к кому-то нет, но не хватало скорости передвижения мяча. Поговорили с футболистами в перерыве, они сказали: "Георгиевич, на таком поле быстрее невозможно играть". Выбор стадиона был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Не знаю, что случилось с полем за это время. Я не специалист по вратарям, но, думаю, Сафонов потерял ворота в какой-то момент. Плюс видно, что нога едет. Если бы нога не поехала, то и гола не было бы", - сказал Карпин на пресс-конференции.
