С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскритиковал качество поля стадиона в Петербурге, отметив, что из-за него вратарь Матвей Сафонов пропустил мяч в игре с командой Перу.