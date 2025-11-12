Карпин назвал состав сборной России на матч с перуанцами

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полузащитник "Монако" Александр Головин выйдет в стартовом составе сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Перу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Команда Валерия Карпина проведет матч против команды Перу 12 ноября на арене санкт-петербургского "Зенита", встреча начнется в 20:00 мск.
12 ноября 2025 • начало в 20:00
18’ • Александр Головин
82’ • Алекс Валера
(Кевин Кеведо)
Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: Матвей Сафонов (вратарь, "ПСЖ", Франция), Илья Вахания ("Ростов"), Виктор Мелехин ("Ростов"), Максим Осипенко ("Динамо", Москва), Юрий Горшков ("Зенит"), Данил Пруцев ("Локомотив"), Наиль Умяров ("Спартак"), Алексей Батраков ("Локомотив"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", MLS), Иван Сергеев ("Динамо", Москва) и Александр Головин (капитан, "Монако").
Перуанцы начнут матч в следующем сочетании: Педро Гальесе (капитан, вратарь, "Орландо Сити", MLS), Мигель Араухо ("Спортинг Кристал"), Маркос Лопес ("Копенгаген", Дания), Матиас Ласо ("Мельгар"), Сесар Инга ("Университарио"), Ренсо Гарсес ("Альянса Лима"), Макслорен Кастро ("Спортинг Кристал"), Мартин Тавара ("Спортинг Кристал"), Хайро Конча ("Университарио"), Эрик Норьега ("Гремио", Бразилия) и Адриан Угарисса ("Ирони", Израиль).
